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    В Зеленограде полицейский применил оружие, чтобы остановить жестокое избиение

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    В Зеленограде полицейский применил оружие, чтобы остановить жестокое избиение

    В Зеленограде полицейский применил оружие, чтобы остановить жестокое избиение

    В Зеленограде пьяная компания жестоко избила мужчину из-за сделанного замечания.

    ЧП случилось накануне, 26 мая, вечером во дворе одного из домов во 2-м микрорайоне. Пьяные молодые люди шумели под окнами, и один из жильцов потребовал от них успокоиться. После того, как мужчина вышел на улицу, началась драка.

    В результате злоумышленники повалили мужчину на землю и стали жестоко избивать его. Не остановилось избиение даже после появления на месте наряда полиции. Чтобы успокоить участников драки, один из стражей порядка достал пистолет и выстрелил в воздух.

    Как сообщают местные СМИ, двое из пяти участников избиения были задержаны на месте. Остальные разбежались. Пострадавшего же, которые потерял сознание, отвезли в больницу.

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