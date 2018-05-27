В Зеленограде полицейский применил оружие, чтобы остановить жестокое избиение

В Зеленограде пьяная компания жестоко избила мужчину
из-за сделанного замечания.
ЧП случилось накануне, 26 мая, вечером во дворе одного из домов во 2-м микрорайоне. Пьяные молодые люди шумели под окнами, и один из жильцов потребовал от них успокоиться. После того, как мужчина вышел на улицу, началась драка.
В результате злоумышленники повалили мужчину на землю и стали жестоко избивать его. Не остановилось избиение даже после появления на месте наряда полиции. Чтобы успокоить участников драки, один из стражей порядка достал пистолет и выстрелил в воздух.
Как сообщают местные СМИ, двое из пяти участников избиения были задержаны на месте. Остальные разбежались. Пострадавшего же, которые потерял сознание, отвезли в больницу.
В результате злоумышленники повалили мужчину на землю и стали жестоко избивать его. Не остановилось избиение даже после появления на месте наряда полиции. Чтобы успокоить участников драки, один из стражей порядка достал пистолет и выстрелил в воздух.
Как сообщают местные СМИ, двое из пяти участников избиения были задержаны на месте. Остальные разбежались. Пострадавшего же, которые потерял сознание, отвезли в больницу.
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