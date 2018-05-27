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    После удара молнии десятки самолетов застряли в аэропорту Лондона

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    После удара молнии десятки самолетов застряли в аэропорту Лондона

    После удара молнии десятки самолетов застряли в аэропорту Лондона

    В лондонском аэропорту Стенстед десятки авиарейсов пришлось задержать или вовсе отменить из-за удара молнии, которая повредила систему заправки самолетов.

    В воздушной гавани британской столицы инженерам уже удалось восстановить систему заправки, но задержки и отмены рейсов какое-то время еще будут продолжаться, поэтому пассажирам рекомендуют перед выездом в аэропорт проверять информацию о вылетах на сайтах перевозчиков.

    Этой ночью в Соединенном Королевстве прогремела страшная гроза, сопровождавшаяся молниями и сильным дождем. Метеорологическая служба BBC за 4 часа зафиксировала около 15 тысяч вспышек молний. Из-за обильных осадков и угрозы подтопления национальная метеослужба в некоторых частях страны объявила «желтый» уровень опасности.

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