После удара молнии десятки самолетов застряли в аэропорту Лондона

В лондонском аэропорту Стенстед десятки авиарейсов пришлось задержать или вовсе отменить из-за удара молнии, которая повредила систему заправки самолетов.

В воздушной гавани британской столицы инженерам уже удалось восстановить систему заправки, но задержки и отмены рейсов какое-то время еще будут продолжаться, поэтому пассажирам рекомендуют перед выездом в аэропорт проверять информацию о вылетах на сайтах перевозчиков.



Этой ночью в Соединенном Королевстве прогремела страшная гроза, сопровождавшаяся молниями и сильным дождем. Метеорологическая служба BBC за 4 часа зафиксировала около 15 тысяч вспышек молний. Из-за обильных осадков и угрозы подтопления национальная метеослужба в некоторых частях страны объявила «желтый» уровень опасности.