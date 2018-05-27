«Сложновато дышать»: Лепс рассказал о сломанных при падении в ванной ребрах

У Григория Лепса серьезная травма. Артист сломал четыре ребра и зацепил легкое.
55-летний Григорий Лепс неудачно упал в ванной. Поклонники подозревают, что, возможно, в этом виновата «рюмка на столе», а Лепс уверяет: он даже ее не пел, когда принимал душ.
Корреспондент: «А как поскользнулись? На мыло наступили?»
Григорий Лепс: «Что-то типа того. Знаете, я как бы сразу и не понял. Ну, ударился, побаливает — утром уже, когда встал. Мне же еще пришлось выступать в этот день. Ну, болит и болит. Я не думал, что там будет что-то серьезное, а вот дома уже было хуже».
Сильные боли вынудили Лепса обратиться к врачам. Когда певец увидел рентгеновские снимки, то понял: зря не вызвал скорую сразу. Он и на юбилей поэта Михаила Гуцериева пришел, превозмогая боль: не смог отказать дорогому другу.
Григорий Лепс: «Сложновато дышать. На больших концертах приходится пыхтеть по-настоящему».
Врачи предупредили Лепса: сам перелом ребер не так опасен, как его осложнения. Например, воспаление легких или скопление в них лишнего воздуха и даже крови. Тогда уже не обойтись без операции. Но певец ложиться в больницу не захотел. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Корреспондент: «А как поскользнулись? На мыло наступили?»
Григорий Лепс: «Что-то типа того. Знаете, я как бы сразу и не понял. Ну, ударился, побаливает — утром уже, когда встал. Мне же еще пришлось выступать в этот день. Ну, болит и болит. Я не думал, что там будет что-то серьезное, а вот дома уже было хуже».
Сильные боли вынудили Лепса обратиться к врачам. Когда певец увидел рентгеновские снимки, то понял: зря не вызвал скорую сразу. Он и на юбилей поэта Михаила Гуцериева пришел, превозмогая боль: не смог отказать дорогому другу.
Григорий Лепс: «Сложновато дышать. На больших концертах приходится пыхтеть по-настоящему».
Врачи предупредили Лепса: сам перелом ребер не так опасен, как его осложнения. Например, воспаление легких или скопление в них лишнего воздуха и даже крови. Тогда уже не обойтись без операции. Но певец ложиться в больницу не захотел. Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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