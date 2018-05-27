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    В Киеве обвинили Россию в создании химоружия для «гибридной войны»

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    В Киеве обвинили Россию в создании химоружия для «гибридной войны»

    В Киеве обвинили Россию в создании химоружия для «гибридной войны»

    В Киеве заявили, что в России ведутся работы по созданию нового химического и биологического оружия.

    Украинские власти подготовили доклад к сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Варшаве. В документе, по словам главы украинской делегации и депутата Рады Ирины Фриз, говорится, что Россия ведет исследования в области лихорадок Марбург и Эбола.

    Ирина Фриз, депутат Верховной рады: «Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам соединения Эбола с вирусом оспы».

    Фриз добавила, что другие исследовательские учреждения активно занимаются разработкой новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов.

    При этом депутат заявила, что новое оружие, которое якобы разрабатывается Россией, может быть использовано в рамках «гибридных действий» не только против Украины, но везде, где у Москвы есть интересы, передает «Укринформ».

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