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    На Кубани нашли сутки проживших в лесу подростков

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    На Кубани нашли сутки проживших в лесу подростков

    На Кубани нашли сутки проживших в лесу подростков

    В поисках заблудившихся в лесу подростков участвовали более 50 спасателей, полицейских и добровольцев из разных районов Кубани. Детей нашел местный житель.

    Двоих детей, пропавших накануне вечером в лесу в Абинском районе Краснодарского края, нашел местный волонтер, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.

    Состояние подростков удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобится, добавил представитель ведомства.

    Ранее сообщалось, что мужчина со своим сыном и сыном соседа (16 и 14 лет) приехал на отдых в хутор Сосновая роща Абинского района. Подростки отпросились и ушли гулять в лес, но заблудились и выбраться сами не смогли. Однако накануне вечером им удалось позвонить в службу спасения, сообщить о своем приблизительном местонахождении, и связь оборвалась.

    СК проводит проверку по факту произошедшего.

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