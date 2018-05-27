На Кубани нашли сутки проживших в лесу подростков

В поисках заблудившихся в лесу подростков участвовали более 50 спасателей, полицейских и добровольцев из разных районов Кубани. Детей нашел местный житель.
Двоих детей, пропавших накануне вечером в лесу в Абинском районе Краснодарского края, нашел местный волонтер, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Состояние подростков удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобится, добавил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что мужчина со своим сыном и сыном соседа (16 и 14 лет) приехал на отдых в хутор Сосновая роща Абинского района. Подростки отпросились и ушли гулять в лес, но заблудились и выбраться сами не смогли. Однако накануне вечером им удалось позвонить в службу спасения, сообщить о своем приблизительном местонахождении, и связь оборвалась.
СК проводит проверку по факту произошедшего.
Состояние подростков удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобится, добавил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что мужчина со своим сыном и сыном соседа (16 и 14 лет) приехал на отдых в хутор Сосновая роща Абинского района. Подростки отпросились и ушли гулять в лес, но заблудились и выбраться сами не смогли. Однако накануне вечером им удалось позвонить в службу спасения, сообщить о своем приблизительном местонахождении, и связь оборвалась.
СК проводит проверку по факту произошедшего.
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