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    В Челябинске задержали мужчину, сжегшего венки в парке Победы

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    • Фото: region_chelyaba / vk.com
    В Челябинске задержали мужчину, сжегшего венки в парке Победы

    В Челябинске задержали мужчину, сжегшего венки в парке Победы

    В Челябинске задержали мужчину, сжегшего венки в парке Победы
  • Фото: region_chelyaba / vk.com

    • Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что сжег цветы и венки на мемориале «Защитникам Отечества» в парке Победы в Челябинске.

    Полицию на место инцидента вызвали очевидцы, которые заметили дым и мужчину, разбрасывающего гвоздики. В соцсетях появились фотографии, на которых видны последствия дебоша.

    Разбросав цветы, пьяный местный житель 1982 года рождения поджег венки, которые украшали мемориал «Защитникам Отечества». Злоумышленник был задержан по горячим следам, сообщили в региональном МВД.

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