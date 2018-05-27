В Челябинске задержали мужчину, сжегшего венки в парке Победы

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что сжег цветы и венки на мемориале «Защитникам Отечества» в парке Победы в Челябинске.

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хулиганство

Челябинск

Полицию на место инцидента вызвали очевидцы, которые заметили дым и мужчину, разбрасывающего гвоздики. В соцсетях появились фотографии, на которых видны последствия дебоша.



Разбросав цветы, пьяный местный житель 1982 года рождения поджег венки, которые украшали мемориал «Защитникам Отечества». Злоумышленник был задержан по горячим следам, сообщили в региональном МВД.