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    Самолет экстренно сел в Казани из-за пассажирки, потерявшей сознание

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    Самолет экстренно сел в Казани из-за пассажирки, потерявшей сознание

    Самолет экстренно сел в Казани <nobr>из-за</nobr> пассажирки, потерявшей сознание

    Самолет, направлявшийся из Чебоксар в Анталию, совершил вынужденную посадку в Казани.

    Причиной экстренной посадки, которая произошла сегодня рано утром, стало самочувствие одной из пассажирок. 60-летняя женщина во время перелета потеряла сознание.

    После приземления женщину доставили в больницу. Ей уже оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение, сообщает «Интерфакс».

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