Самолет экстренно сел в Казани из-за пассажирки, потерявшей сознание

Самолет, направлявшийся из Чебоксар в Анталию, совершил вынужденную посадку в Казани.
Причиной экстренной посадки, которая произошла сегодня рано утром, стало самочувствие одной из пассажирок. 60-летняя женщина во время перелета потеряла сознание.
После приземления женщину доставили в больницу. Ей уже оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение, сообщает «Интерфакс».
После приземления женщину доставили в больницу. Ей уже оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение, сообщает «Интерфакс».
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