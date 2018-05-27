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    Черчесов посетовал на ранние визиты допинг-офицеров к игрокам сборной

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    Черчесов посетовал на ранние визиты допинг-офицеров к игрокам сборной

    Черчесов посетовал на ранние визиты <nobr>допинг-офицеров</nobr> к игрокам сборной

    Станислав Черчесов заявил, что допинг-офицеры не всегда выбирают удачное время для приезда к игрокам сборной России.

    По словам наставника российской команды, иногда допинг-офицеры ФИФА приезжают в расположение сборной рано утром.

    При этом Черчесов отметил, что визиты допинг-офицеров «абсолютно не раздражают».

    Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Это абсолютно не раздражает, другое дело, что у нас на сегодня были определенные планы. С одной стороны, они ничего сверхъестественного не сделали, понятно, что они заранее не имеют права предупреждать, что приедут, но я не очень понимаю, когда они приезжают в 6 утра, если можно, например, в 9. В конце концов, если в 6 у тебя что-то есть (в организме), то к 9 оно никуда не денется».

    Также Черчесов рассказал, что в сборной России всегда выполняют все просьбы и поручения допинг-офицеров, и подчеркнул, что никаких проблем с допингом в национальной команде нет, передает ТАСС.

    Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что ФИФА закрыла антидопинговое дело против российских футболистов. Оно началось после громких заявлений о том, что запрещенные препараты могли принимать 34 российских игрока.

    Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. С 20 мая россияне проводят тренировочный сбор в Австрии.

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