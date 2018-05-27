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    Во Франции автобус с 30 болельщиками попал в ДТП: трое погибших

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    • Фото: @tomzim26 / twitter.com
    Во Франции автобус с 30 болельщиками попал в ДТП: трое погибших

    Во Франции автобус с 30 болельщиками попал в ДТП: трое погибших

    Во Франции автобус с 30 болельщиками попал в ДТП: трое погибших
  • Фото: @tomzim26 / twitter.com

    • Три человека погибли, 11 пострадали минувшей ночью на юго-востоке Франции, где в аварию попал автобус с регбийными болельщиками.

    По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за проблем с колесными шинами. Водитель автобуса не справился с управлением и погиб. Кроме него жертвами ДТП стали еще два пассажира. Еще 11 пострадали, медики оценивают состояние раненых как крайне тяжелое, сообщает местный телеканал BFM.

    Для спасательной операции мобилизовали 140 пожарных и 60 жандармов.

    Всего в автобусе находился 31 человек, в том числе 18 несовершеннолетних — в основном это уроженцы города Бокер. Отмечается, что молодые люди возвращались с регбийного матча, который проходил в Леоне.

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