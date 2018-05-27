Опознаны все погибшие при крушении Boeing на Кубе

Судмедэксперты завершили процедуру опознания жертв авиакатастрофы на Кубе.
Эксперты Института судебной медицины Кубы завершили опознание тел погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 -200. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Жертвами крушения самолета стали 112 человек. Ранее сообщалось о трех выживших пассажирках, но позднее две из них умерли в больнице. Сейчас в живых остается лишь одна женщина, летевшая этим рейсом, она находится в больнице в критическом состоянии.
Катастрофа Boeing 737–200 произошла 18 мая. Самолет рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Саньтяго-де-лас-Вегас вскоре после вылета. На борту находились 113 человек, включая экипаж.
Разбившийся самолет был арендован авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканского перевозчика Damojh, известной также как Global Air. В связи с авиакатастрофой в мексиканской авиакомпании начались проверки, деятельность перевозчика приостановлена. Ранее бывший пилот этой авиакомпании рассказал о многочисленных технических неисправностях в ее самолетах.
Жертвами крушения самолета стали 112 человек. Ранее сообщалось о трех выживших пассажирках, но позднее две из них умерли в больнице. Сейчас в живых остается лишь одна женщина, летевшая этим рейсом, она находится в больнице в критическом состоянии.
Катастрофа Boeing 737–200 произошла 18 мая. Самолет рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Саньтяго-де-лас-Вегас вскоре после вылета. На борту находились 113 человек, включая экипаж.
Разбившийся самолет был арендован авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканского перевозчика Damojh, известной также как Global Air. В связи с авиакатастрофой в мексиканской авиакомпании начались проверки, деятельность перевозчика приостановлена. Ранее бывший пилот этой авиакомпании рассказал о многочисленных технических неисправностях в ее самолетах.
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