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    Опознаны все погибшие при крушении Boeing на Кубе

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    Опознаны все погибшие при крушении Boeing на Кубе

    Опознаны все погибшие при крушении Boeing на Кубе

    Опознаны все погибшие при крушении Boeing на Кубе
  • Фото: Associated Press © 2018, Ramon Espinosa

    • Судмедэксперты завершили процедуру опознания жертв авиакатастрофы на Кубе.

    Эксперты Института судебной медицины Кубы завершили опознание тел погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 -200. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Жертвами крушения самолета стали 112 человек. Ранее сообщалось о трех выживших пассажирках, но позднее две из них умерли в больнице. Сейчас в живых остается лишь одна женщина, летевшая этим рейсом, она находится в больнице в критическом состоянии.

    Катастрофа Boeing 737–200 произошла 18 мая. Самолет рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Саньтяго-де-лас-Вегас вскоре после вылета. На борту находились 113 человек, включая экипаж.

    Разбившийся самолет был арендован авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканского перевозчика Damojh, известной также как Global Air. В связи с авиакатастрофой в мексиканской авиакомпании начались проверки, деятельность перевозчика приостановлена. Ранее бывший пилот этой авиакомпании рассказал о многочисленных технических неисправностях в ее самолетах.

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