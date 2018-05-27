Более 100 фур скопились у закрытой из-за шторма Керченской переправы

Керченская паромная переправа не работает с 23:00 мск субботы. Она закрыта
из-за сильного ветра.
Сегодня в Крыму до конца дня объявлено штормовое предупреждение: по данным МЧС ожидаются сильные ливни, грозы, град, ожидается шквалистый ветер скоростью до 17 — 22 м/с.
К этому часу в порту «Кавказ», со стороны Краснодарского края скопилось 48 грузовиков, в порту «Крым» — 75 фур, сообщил ТАСС представитель компании «Морская дирекция». Там уточнили, что паромы смогут выходить в рейсы, когда стихает ветер и появляется так называемое «погодное окно».
Напомним, что 16 мая была открыта автомобильная часть моста через Керченский пролив. Однако пока по мосту могут ездить только легковые автомобили и автобусы. Открытие автодорожной части моста для грузовиков планируется на осень 2018 года. До конца 2019 года будет построена железнодорожная часть транспортного перехода через Керченский пролив.
К этому часу в порту «Кавказ», со стороны Краснодарского края скопилось 48 грузовиков, в порту «Крым» — 75 фур, сообщил ТАСС представитель компании «Морская дирекция». Там уточнили, что паромы смогут выходить в рейсы, когда стихает ветер и появляется так называемое «погодное окно».
Напомним, что 16 мая была открыта автомобильная часть моста через Керченский пролив. Однако пока по мосту могут ездить только легковые автомобили и автобусы. Открытие автодорожной части моста для грузовиков планируется на осень 2018 года. До конца 2019 года будет построена железнодорожная часть транспортного перехода через Керченский пролив.
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