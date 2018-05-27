В Краснодарском крае ищут двоих пропавших детей

Во время отдыха в Краснодарском крае заблудились двое детей. Ведутся их поиски.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Уточняется, что мальчики 2003 и 2004 годов рождения пропали в Абинском районе Краснодарского края. Предположительно, дети заблудились в лесу в районе поселка Новый.
Пресс-служба ГУ МЧС по региону: «Отдыхающие заблудились, два человека, — дети».
Отмечается, что подростки смогли дозвониться отцу. Мужчина велел им оставаться на одном месте и сообщил о происшествии в оперативные службы.
Спасатели начали поисковые работы. На место поисков готовятся выехать волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Пресс-служба ГУ МЧС по региону: «Отдыхающие заблудились, два человека, — дети».
Отмечается, что подростки смогли дозвониться отцу. Мужчина велел им оставаться на одном месте и сообщил о происшествии в оперативные службы.
Спасатели начали поисковые работы. На место поисков готовятся выехать волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
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