«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 7 июня

Кремль определился с датой «Прямой линии с Владимиром Путиным».
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Пресс-служба российского президента сообщила, что ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 7 июня в полдень по московскому времени. Глава государства ответит на вопросы граждан, которые можно будет задать через приложения и социальные сети.
Пресс-служба Кремля: «Седьмого июня 2018 года в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет ежегодная специальная программа „Прямая линия с Владимиром Путиным“. Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки».
Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Сообщения принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там можно отправить текстовый вопрос или прислать видеообращение.
Во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live». Вопросы принимаются с 8:00 по московскому времени 27 мая и до окончания программы 7 июня. Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру
8–800-200–40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499- 550–40-40, +7–495-539–40-40.
В виде SMS и MMS-сообщений вопросы принимаются по номеру
0–40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Вопрос принимаются только на русском языке, текст должен быть небольшой, максимум 70 знаков.
Пресс-служба Кремля: «Седьмого июня 2018 года в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет ежегодная специальная программа „Прямая линия с Владимиром Путиным“. Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки».
Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Сообщения принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там можно отправить текстовый вопрос или прислать видеообращение.
Во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live». Вопросы принимаются с 8:00 по московскому времени 27 мая и до окончания программы 7 июня. Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру
В виде SMS и MMS-сообщений вопросы принимаются по номеру
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