В Туле сирийских детей тепло встретили воспитанники Суворовского училища

Школьники из Сирии побывали в Туле. Шефство над ними взяли воспитанники Суворовского училища, которые подготовили для гостей насыщенную программу. Теперь они не просто сверстники, а закадычные друзья.

Война — это слезы, война несет разрушения и смерть. Этот урок сирийские дети усвоили на всю жизнь, но знают они и то, что дело их отцов было правым. Потому-то и горят их глаза, когда воспитанники Тульского суворовского училища, рассказывают ребятам о славных победах русского оружия.



В Тулу приехали дети из Сирии, отцы которых, солдаты сирийской армии, не вернулись из боя. Отец Абдурахима погиб, освобождая сирийский город Хама. Маленький подвиг совершает сейчас и мальчик, мужественно рассказывая сверстникам свою тяжелую историю. Трудно заглушить боль, но сейчас ребята в окружении сплоченного братства.



Абдурахим Юзеф: «Мой отец погиб два года назад. Он сражался с террористами. Теперь он герой для нашей семьи, для соседей, для страны».



Маленькие сирийцы узнали, что химия — это очень увлекательно, и наука эта нужна не только для войны. Познакомились они и с русской литературой и узнали, почему суворовцы так любят бывать в библиотеке, фонд которой значительно пополнил президент России.



Акция, которую решили провести в Суворовском училище, называется «Дети мира против войны». В светлой просторной аудитории построенных всего несколько лет назад корпусов училища для ребят провели урок мира. Рассказав друг другу о гимне, флаге, традициях, дети осознали, что у них гораздо больше общего, чем это кажется на первый взгляд. Говорят они на одном языке.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, настоящими же друзьями мальчишки и девчонки стали после футбольной тренировки и товарищеского матча. Это игра, которую одинаково любят во всем мире.