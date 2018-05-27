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    Президент Южной Кореи сообщил о планах Ким Чен Ына похоронить историю войны. Ким Чен Ын, Северная Корея, Трамп Дональд, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент Южной Кореи сообщил о планах Ким Чен Ына похоронить историю войны

    Президент Южной Кореи сообщил о планах Ким Чен Ына похоронить историю войны

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    Президент Южной Кореи сообщил о планах Ким Чен Ына похоронить историю войны

    Президент Южной Кореи сообщил о планах Ким Чен Ына похоронить историю войны

    Президент Южной Кореи сообщил о планах Ким Чен Ына похоронить историю войны

      В Пхеньяне и Сеуле подвели итоги встречи лидеров Северной и Южной Корей. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на границе двух государств и провели переговоры в демилитаризованной зоне накануне.

      Как передает агентство ЦТАК, лидеры договорились о следующих масштабных переговорах, которые состоятся 1 июня. Сообщается, что страны намерены наладить связи по линии Красного Креста и по военным вопросам. Судя по кадрам со встречи, прошла она успешно. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин с улыбкой пожали друг другу руки и обнялись.

      Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи: «Председатель Ким вновь дал понять, что планирует завершить полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Он подтвердил, что хочет похоронить историю войны и конфронтации, а также сотрудничать ради взаимного мира и процветания».

      смотреть«Слон в посудной лавке»: почему Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном
      «Слон в посудной лавке»: почему Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном
      Речь зашла и о совместном саммите КНДР — США. Ким Чен Ын подтвердил свое твердое намерение встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, несмотря на его последние противоречивые заявления. Президент США в Белом доме снова заявил, что Вашингтон по-прежнему ориентируется на проведение саммита 12 июня в Сингапуре.

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