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    Путин и Абэ обсудили совместные проекты, Курилы и мирный договор. Большой театр, Курилы, Путин, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Абэ обсудили совместные проекты, Курилы и мирный договор

    Путин и Абэ обсудили совместные проекты, Курилы и мирный договор

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    Путин и Абэ обсудили совместные проекты, Курилы и мирный договор

    Путин и Абэ обсудили совместные проекты, Курилы и мирный договор

    Путин и Абэ обсудили совместные проекты, Курилы и мирный договор

      Владимир Путин и Синдзо Абэ на церемонии в Большом театре дали старт перекрестным годам России и Японии. В Москву премьер Страны восходящего солнца прибыл сразу после участия в Петербургском международном экономическом форуме. На переговорах в Кремле лидеры обсудили сотрудничество двух стран, в том числе в сфере цифровой экономики, строительстве, ЖКХ, а также планы совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Южных Курилах.

      Визит в Москву у премьера Абэ начался с неофициальной программы. Щенка, вцепившегося зубами в поводок, зовут Масаро, что в переводе с японского означает «победитель». В присутствии Синдзо Абэ собаку передали новой хозяйке — Алине Загитовой. Фигуристка о собаке японской породы акита-ину мечтала давно и уговаривала родителей разрешить завести такую после Олимпиады. Выбора у них после такого подарка уже нет.

      От отеля, где осчастливили Загитову, японскому премьеру до Кремля ехать всего ничего. Владимир Путин встретил гостя в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Виделись лидеры буквально накануне на экономическом форуме в Петербурге, впечатления у обоих еще свежи.

      Владимир Путин, президент РФ: «Добиваемся результатов. И в экономке товарооборот вырос 18 миллиардов, вырос на 14%. Растет и объем инвестиций».

      Синдзо Абэ, председатель Правительства Японии: «Москва утопает в ослепительной зелени. Вчера был на родине Путина, стал первым японским премьером на ПМЭФ. Это для меня большая честь!»

      Переговоры прервали, чтобы перейти из Тронного зала в в Андреевский, который ненадолго стал пунктом космической связи. Путин и Абэ смогли поговорить с космонавтом Антоном Шкаплеровым и астронавтом Канаи Норишиге. Они сейчас на МКС. Международной космической станции в этом году исполняется 20 лет. По словам Путина, то, как Россия и Япония сотрудничают на орбите, создает атмосферу и для земных успехов. На МКС возражений нет.

      В Кремле подписаны 11 документов. Японцы инвестируют и в производство метанола под Волгоградом, и в российские биотехнологии. Также заключили соглашение об эксклюзивных поставках медицинского оборудования. Но главный вопрос о мирном договоре Япония традиционно увязывает с судьбой Курильских островов. Тут прорывов нет, только методичная работа. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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