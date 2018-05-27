Давить санкциями: в Киеве нашли способ уничтожить Россию по примеру СССР

Заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что Россию можно уничтожить при помощи санкционного режима.

Такое мнение Тука высказал представителям украинских СМИ в ответ на вопрос о его позиции по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.



Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины: «Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России. Больше решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть чудесный пример из собственной жизни. Существовала наикрупнейшая империя в мире (Советский Союз), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом».



Позже Тука оговорился, что к распаду СССР привели не только санкции, имел значение и «ряд других факторов, включая гонку вооружений».



В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, объявивших о независимости после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Ситуацию в Донбассе и способы ее урегулирования обсуждали в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но даже после переговоров между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.



Западные страны в связи с эскалацией кризиса на Украине вели ограничительные меры в отношении Москвы. Россию обвинили в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе. Подобные обвинения российские власти отвергают и подчеркивают, что жители полуострова демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ, а стороной внутриукраинского конфликта Москва не является.