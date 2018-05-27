Металлическая, прозрачная или из плотного пластика: какие зажигалки чаще взрываются

На вопрос о том, что появилось раньше — спички или зажигалка, 9 из 10 человек отвечают: спички. И ошибаются. Зажигалку изобрели на 4 года раньше, в 1823 году. И если бы тогда существовали надписи «курение опасно для жизни», этот девайс был бы лучшей иллюстрацией. Внутри плескалась серная кислота, а при нажатии на клапан выделялся чистый водород, который при контакте с воздухом может устроить мощный взрыв.
Современные зажигалки, конечно, кажутся вполне безопасными, поэтому валяются на полках и трясутся в карманах, люди пощелкивают ими от безделья и беспечно кидают другу-курильщику. Однако в Интернете с каждым днем все больше рассказов о том, как зажигалка разорвалась на части, искалечив владельца или спалив квартиру. Что это — выдумки или правда? Действительно ли зажигалка может бабахнуть, если ее оставить на подоконнике в ясный день или в машине? Зависит ли вероятность взрыва зависит от цвета зажигалки?
Испытанию поверглись зажигалки дорогие с металлическим корпусом, из светонепроницаемого плотного пластика и прозрачные. Металлическая при падении на пол не взрывается вообще, прозрачные выдерживают жар не более 9 секунд, а потом превращаются в реактивные снаряды, от которых еще надо суметь увернуться.
Непрозрачная зажигалка держится на углях в 3 раза дольше — 30 секунд, но рядом тоже лучше не стоять. Углям корпус прожечь не удастся, он держит накал и в 600 градусов, но давление разогретого внутри газа все равно неизбежно разрывает зажигалку там, где тонко — либо снизу по шву крепления дна, либо сверху, где стоит огниво.
Металлический корпус стойко терпит жар углей и минуту, и две, и даже три. То есть такой образец, в отличие от пластиковых, можно из мангала вытаскивать, не опасаясь взрыва. Впрочем, если замешкаться чуть дольше 3 минут, спасать будет уже нечего. Распираемый изнутри тяжелый корпус не дал зажигалке взлететь, но разогретый газ все равно нашел щель, вытек и вспыхнул. В мангале, где угли раскалены, это логично.
Может ли зажигалка взорваться на солнцепеке? Ведь многие забывают зажигалки под лобовым стеклом в автомобиле, в пепельнице на подоконнике, в сумочке или в одежде на спинке кресла в солнечных лучах.
Есть миф, что именно желтая зажигалка на солнце не взрывается и ничего с ней не случается. По словам экспертов, черный цвет поглощает свет лучше, чем желтый, однако при температуре в плюс 65 градусов на воздух взлетела не черная, а белая зажигалка, желтую со светонепроницаемым корпусом разорвет в клочья спустя 5 минут, следом разлетелась прозрачная розовая. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Испытанию поверглись зажигалки дорогие с металлическим корпусом, из светонепроницаемого плотного пластика и прозрачные. Металлическая при падении на пол не взрывается вообще, прозрачные выдерживают жар не более 9 секунд, а потом превращаются в реактивные снаряды, от которых еще надо суметь увернуться.
Непрозрачная зажигалка держится на углях в 3 раза дольше — 30 секунд, но рядом тоже лучше не стоять. Углям корпус прожечь не удастся, он держит накал и в 600 градусов, но давление разогретого внутри газа все равно неизбежно разрывает зажигалку там, где тонко — либо снизу по шву крепления дна, либо сверху, где стоит огниво.
Металлический корпус стойко терпит жар углей и минуту, и две, и даже три. То есть такой образец, в отличие от пластиковых, можно из мангала вытаскивать, не опасаясь взрыва. Впрочем, если замешкаться чуть дольше 3 минут, спасать будет уже нечего. Распираемый изнутри тяжелый корпус не дал зажигалке взлететь, но разогретый газ все равно нашел щель, вытек и вспыхнул. В мангале, где угли раскалены, это логично.
Может ли зажигалка взорваться на солнцепеке? Ведь многие забывают зажигалки под лобовым стеклом в автомобиле, в пепельнице на подоконнике, в сумочке или в одежде на спинке кресла в солнечных лучах.
Есть миф, что именно желтая зажигалка на солнце не взрывается и ничего с ней не случается. По словам экспертов, черный цвет поглощает свет лучше, чем желтый, однако при температуре в плюс 65 градусов на воздух взлетела не черная, а белая зажигалка, желтую со светонепроницаемым корпусом разорвет в клочья спустя 5 минут, следом разлетелась прозрачная розовая. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
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