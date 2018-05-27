Удар по печени и почкам: какие опасные вещества входят в состав косметики

В рекламных роликах косметических средств, как правило, нет ни слова о побочных эффектах, но откроешь инструкцию, а там — мигрень, лихорадка, тошнота, диарея. Хорошо бы производителям о побочке писать на своих товарах. Например, обычная помада, уверяют ученые, может вызвать кариес, болезни нервной системы и даже опухоли.
Людям, не желающим, чтобы средства по уходу за собой ускорили уход в мир иной, придется вчитаться в мелкий шрифт. На первый взгляд кажется, что тут сам Менделеев ногу сломит. Но ведь лет 15 назад никто не думал и про надписи на продуктах, а теперь любой школьник знает для чего в колбасу кладут глутамат натрия, а Е330 — это всего-то лимонная кислота.
В случае с косметикой все еще проще: назубок стоит выучить всего лишь пять слов с упаковки, чтобы сделать правильный выбор и не вредить здоровью.
Темная сторона компонентов косметики проявляется не сразу. Представители голубых кровей несколько веков назад использовали пудру, чтобы кожа аристократических щек смотрелась ровной и белоснежной. Но вся пудра тогда была со свинцом, из-за него появлялись язвы, развивались опухоль мозга и паралич. А бичом современной косметики называют фталаты.
Фталаты уже лет 50 добавляют в пластмассу, чтобы придать той пластичности. Лет 30 они выполняют эту же роль в губной помаде, а в лак для ногтей их добавляют, чтобы он меньше скалывался. Только в этом году после 10 лет исследований норвежский институт здравоохранения доказал, связь развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей с тем, что их матери красили ногти и губы до и во время беременности косметикой с фталатами.
Европейское отделение Greenpeace забило тревогу после исследования 36 образцов духов и туалетной воды самых известных брендов. Фталатов, которые отлично фиксируют запах в растворе и на коже, не было всего в двух флаконах.
Елена Луньшина, трихолог, кандидат медицинских наук: «Фталаты — одни из самых страшных веществ последнего времени».
Ирина Скорогудаева, врач дермато-венеролог, косметолог: «Воздействие фталатов будет осуществляться на женскую репродуктивную систему — это молочные железы, это матка, все придатки».
Елена Луньшина: «Они могут через кожу проникать в системный кровоток, могут накапливаться в организме. Доказано токсическое действие фталатов на почки, печень, легкие».
На флаконах фталаты часто зашифрованы (BzBP). Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
В случае с косметикой все еще проще: назубок стоит выучить всего лишь пять слов с упаковки, чтобы сделать правильный выбор и не вредить здоровью.
Темная сторона компонентов косметики проявляется не сразу. Представители голубых кровей несколько веков назад использовали пудру, чтобы кожа аристократических щек смотрелась ровной и белоснежной. Но вся пудра тогда была со свинцом, из-за него появлялись язвы, развивались опухоль мозга и паралич. А бичом современной косметики называют фталаты.
Фталаты уже лет 50 добавляют в пластмассу, чтобы придать той пластичности. Лет 30 они выполняют эту же роль в губной помаде, а в лак для ногтей их добавляют, чтобы он меньше скалывался. Только в этом году после 10 лет исследований норвежский институт здравоохранения доказал, связь развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей с тем, что их матери красили ногти и губы до и во время беременности косметикой с фталатами.
Европейское отделение Greenpeace забило тревогу после исследования 36 образцов духов и туалетной воды самых известных брендов. Фталатов, которые отлично фиксируют запах в растворе и на коже, не было всего в двух флаконах.
Елена Луньшина, трихолог, кандидат медицинских наук: «Фталаты — одни из самых страшных веществ последнего времени».
Ирина Скорогудаева, врач дермато-венеролог, косметолог: «Воздействие фталатов будет осуществляться на женскую репродуктивную систему — это молочные железы, это матка, все придатки».
Елена Луньшина: «Они могут через кожу проникать в системный кровоток, могут накапливаться в организме. Доказано токсическое действие фталатов на почки, печень, легкие».
На флаконах фталаты часто зашифрованы (BzBP). Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
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