Нехватка мяса и избыток сала: из чего в России делают любительскую колбасу

Тщательные проверки и правдивые репортажи помогли изменить ситуацию с колбасой в России. Эксперты признали, что информационное давление на мясников оказывается настолько сильное, что скоро начнется чистка прилавков от колбасы, название которой хоть
как-то созвучно с гостовским. Другими словами, путаницы больше не будет.
Размер кусочка сала в любительской колбасе не должен превышать 6 миллиметров, но встречаются и целые шматы. После такого не кажется удивительным, что к каждому из видов любительских колбас возникли вопросы у экспертов.
Павел Холэчэк, директор сети мясных магазинов (Чехия): «Многие мои коллеги, особенно в России, любят перерабатывать, например, мясо молочных коров. Давала, например, корова молоко 10 лет, а потом заболела или перестала норму выполнять, ее отправляют в мясной цех. У мяса и вкус разный».
На протяжении десятилетий взгляды на мясо и колбасу в России деформировались, все ведь с трепетом вспоминают микояновские ГОСТы. Но тогда колбаса была угощением, а сейчас это перекус, когда готовить не хочется.
Выяснились жуткие вещи. Оказывается, есть целая подпольная группировка скупщиков падали, которые признаются, что продают некондицию на колбасные заводы, работающие по самым бессовестным новым технологиям. По словам скупщиков, если раньше от коровы в мясном цехе оставались рожки да ножки, теперь в колбасных батонах все тает без остатка. Фермеры в шоке.
Геннадий Попов, фермер: «Согласно технологии, с каждой головы говяжьей можно строго регламентированное количество мяса срезать. Они этим не заморачиваются. Они просто все — глаза, уши, шкуры — все в ход пускают, просто через мясорубку очень хорошо перемалывают в пастообразную массу и загоняют ее в оболочку».
Но когда элементарный тест на крахмал не проходят молочные сосиски, в которых крахмала быть не должно, а главного специалиста в стране по сосискам это, кажется, не сильно-то и удивляет, тогда и формируется новая норма. Так случилось и с любительской колбасой. Вроде и стоит она 500 рублей за килограмм, и ГОСТ красуется на этикетке, а внутри шкварка целая.
На лабораторную экспертизу отправили образцы любительской колбасы, купленной в обычных магазинах. Речь идет о продукции комбинатов «Мясной дом Бородина», «Клинский», «Велком», «Мясницкий ряд» и «Малаховский». Поскольку на маркировках указано, что вся эта колбаса изготовлена по ГОСТу, эксперты сверили состав с общероссийским стандартом. Выяснилось, что только в продукцию «Мясницкого рядя» лишнего не добавляли, в остальных образцах содержится каррагинан, которого в любительской точно быть не должно.
Что касается белка, то его ровно столько, сколько нужно, лишь в колбасах «Клинского» и «Малаховского», в остальных с содержанием мяса дело совсем плохо. Эксперты отметили, что и в одном образце не нашлось болезнетворных бактерий, плесени и даже вредных консервантов, но миновать черного списка им не удалось из-за выявленных нарушений. ГОСТу ни одна из любительских колбас не соответствует. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Павел Холэчэк, директор сети мясных магазинов (Чехия): «Многие мои коллеги, особенно в России, любят перерабатывать, например, мясо молочных коров. Давала, например, корова молоко 10 лет, а потом заболела или перестала норму выполнять, ее отправляют в мясной цех. У мяса и вкус разный».
На протяжении десятилетий взгляды на мясо и колбасу в России деформировались, все ведь с трепетом вспоминают микояновские ГОСТы. Но тогда колбаса была угощением, а сейчас это перекус, когда готовить не хочется.
Выяснились жуткие вещи. Оказывается, есть целая подпольная группировка скупщиков падали, которые признаются, что продают некондицию на колбасные заводы, работающие по самым бессовестным новым технологиям. По словам скупщиков, если раньше от коровы в мясном цехе оставались рожки да ножки, теперь в колбасных батонах все тает без остатка. Фермеры в шоке.
Геннадий Попов, фермер: «Согласно технологии, с каждой головы говяжьей можно строго регламентированное количество мяса срезать. Они этим не заморачиваются. Они просто все — глаза, уши, шкуры — все в ход пускают, просто через мясорубку очень хорошо перемалывают в пастообразную массу и загоняют ее в оболочку».
Но когда элементарный тест на крахмал не проходят молочные сосиски, в которых крахмала быть не должно, а главного специалиста в стране по сосискам это, кажется, не сильно-то и удивляет, тогда и формируется новая норма. Так случилось и с любительской колбасой. Вроде и стоит она 500 рублей за килограмм, и ГОСТ красуется на этикетке, а внутри шкварка целая.
На лабораторную экспертизу отправили образцы любительской колбасы, купленной в обычных магазинах. Речь идет о продукции комбинатов «Мясной дом Бородина», «Клинский», «Велком», «Мясницкий ряд» и «Малаховский». Поскольку на маркировках указано, что вся эта колбаса изготовлена по ГОСТу, эксперты сверили состав с общероссийским стандартом. Выяснилось, что только в продукцию «Мясницкого рядя» лишнего не добавляли, в остальных образцах содержится каррагинан, которого в любительской точно быть не должно.
Что касается белка, то его ровно столько, сколько нужно, лишь в колбасах «Клинского» и «Малаховского», в остальных с содержанием мяса дело совсем плохо. Эксперты отметили, что и в одном образце не нашлось болезнетворных бактерий, плесени и даже вредных консервантов, но миновать черного списка им не удалось из-за выявленных нарушений. ГОСТу ни одна из любительских колбас не соответствует. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
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