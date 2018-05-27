Сноуден: никто на свете не любит Путина так, как Трамп

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден рассказал о чувствах американского президента к Владимиру Путину.
По словам Сноудена, никто так не любит Путина так, как нынешний глава Белого дома, а американцы могут не рассчитывать, что спецпрокурору Роберту Мюллеру удастся доказать связь Трампа с Москвой, которую и в Кремле, и в Вашингтоне категорически отрицают, передает The Huffington Post. По данным издания, Сноуден сомневается, что российские власти могли завербовать американского лидера.
Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ: «Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа. Честно говоря, любой, кто слышал, как Трамп говорит в течение 3 минут, знает, что это дохлый номер. Не похоже, что такого человека, как он, хотели бы использовать в сложной роли засланного казачка, когда он даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения».
При этом, по мнению Сноудена, все это вовсе не означает, что Дональд Трамп не хотел сотрудничать с Россией.
Расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в американском Конгрессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ: «Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа. Честно говоря, любой, кто слышал, как Трамп говорит в течение 3 минут, знает, что это дохлый номер. Не похоже, что такого человека, как он, хотели бы использовать в сложной роли засланного казачка, когда он даже не может вспомнить, что он собирался сказать в конце предложения».
При этом, по мнению Сноудена, все это вовсе не означает, что Дональд Трамп не хотел сотрудничать с Россией.
Расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в американском Конгрессе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
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