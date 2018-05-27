Полиция Киева задержала 18 фанатов после финала Лиги чемпионов

Полиция Киева задержала 18 человек, пытавшихся устроить драку с фанатами после финального матча футбольной Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем».
По данным украинского МВД, несколько молодых людей попытались устроить драку, однако правоохранители пресекли беспорядки. Были задержаны и доставлены в участки 18 человек.
В ведомстве при этом констатировали, что серьезных правонарушений на матче не произошло, сообщает ТАСС.
Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» со счетом 3:1 победил «Ливерпуль» и в третий раз подряд стал победителем турнира.
Накануне около 20 человек напали на фанатов «Ливерпуля», отдыхавших в киевском ресторане Rooster, и избили их стульями. Несколько человек получили раны шеи и головы.
В ведомстве при этом констатировали, что серьезных правонарушений на матче не произошло, сообщает ТАСС.
Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» со счетом 3:1 победил «Ливерпуль» и в третий раз подряд стал победителем турнира.
Накануне около 20 человек напали на фанатов «Ливерпуля», отдыхавших в киевском ресторане Rooster, и избили их стульями. Несколько человек получили раны шеи и головы.
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