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    Президент Южной Кореи раскрыл детали переговоров с Ким Чен Ыном

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    Президент Южной Кореи раскрыл детали переговоров с Ким Чен Ыном

    Президент Южной Кореи раскрыл детали переговоров с Ким Чен Ыном

    Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в Сеуле сообщил, что Ким Чен Ын подтвердил готовность провести в Сингапуре 12 июня переговоры с Дональдом Трампом.

    Мун Чжэ Ин также заявил, что «лидер КНДР подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова».

    Кроме того, стало известно, что США, Республика Корея и КНДР могут провести трехсторонний саммит, на котором объявят об окончании Корейской войны.

    Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи: «Надеюсь, что после успешных переговоров лидеров США и КНДР сможет состояться трехсторонний саммит с участием Республики Корея, на котором будет подписан документ о формальном окончании Корейской войны».

    смотретьТрамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита
    Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита
    В субботу Мун Чжэ Ин провел переговоры с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. Саммит США — КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. Ранее на этой неделе Трамп сначала заявил, что решил не ехать на эту встречу, однако затем объявил, что она все же может состояться.

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