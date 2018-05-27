Президент Южной Кореи раскрыл детали переговоров с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на
пресс-конференции в Сеуле сообщил, что Ким Чен Ын подтвердил готовность провести в Сингапуре 12 июня переговоры с Дональдом Трампом.
Мун Чжэ Ин также заявил, что «лидер КНДР подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова».
Кроме того, стало известно, что США, Республика Корея и КНДР могут провести трехсторонний саммит, на котором объявят об окончании Корейской войны.
Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи: «Надеюсь, что после успешных переговоров лидеров США и КНДР сможет состояться трехсторонний саммит с участием Республики Корея, на котором будет подписан документ о формальном окончании Корейской войны».
В субботу Мун Чжэ Ин провел переговоры с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. Саммит США — КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. Ранее на этой неделе Трамп сначала заявил, что решил не ехать на эту встречу, однако затем объявил, что она все же может состояться.
Кроме того, стало известно, что США, Республика Корея и КНДР могут провести трехсторонний саммит, на котором объявят об окончании Корейской войны.
Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи: «Надеюсь, что после успешных переговоров лидеров США и КНДР сможет состояться трехсторонний саммит с участием Республики Корея, на котором будет подписан документ о формальном окончании Корейской войны».
В субботу Мун Чжэ Ин провел переговоры с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне. Саммит США — КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. Ранее на этой неделе Трамп сначала заявил, что решил не ехать на эту встречу, однако затем объявил, что она все же может состояться.
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