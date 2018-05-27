Миллиардер Ричард Брэнсон готовится к полету в космос

Миллиардер Ричард Брэнсон в свои 67 лет не оставляет надежды совершить полет космическом корабле, который разрабатывает его компания Virgin Galactic.
Как сообщает The Independent, эксцентричный бизнесмен проходит тренировки в центрифуге, которая симулирует перегрузки, возникающие при старте и посадке корабля.
Отмечается, что первый полет ракетоплана SpaceShipTwo модели Unity, предназначенного для космического туризма, должен состояться в ближайшие несколько месяцев.
Модель Unity корабля SpaceShipTwo пришла на замену разбившейся в октябре 2014 года модели Enterprise. Аппарат потерпел крушение в пустыне Мохаве на юге Калифорнии во время испытательного полета. Согласно выводам специалистов, одной из причин крушения стала ошибка пилота. Представители Virgin Galactic заявляют, что новая модель Unity стала значительно безопаснее.
Отмечается, что первый полет ракетоплана SpaceShipTwo модели Unity, предназначенного для космического туризма, должен состояться в ближайшие несколько месяцев.
Модель Unity корабля SpaceShipTwo пришла на замену разбившейся в октябре 2014 года модели Enterprise. Аппарат потерпел крушение в пустыне Мохаве на юге Калифорнии во время испытательного полета. Согласно выводам специалистов, одной из причин крушения стала ошибка пилота. Представители Virgin Galactic заявляют, что новая модель Unity стала значительно безопаснее.
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