Кома <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Кома 16+
    •  

    Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом

    комментировать

    Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом

    Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом

    Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

    По данным северокорейского агентства ЦТАК, во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в субботу лидер КНДР выразил «твердое намерение» провести переговоры с хозяином Белого дома. Также сообщается, что обе Кореи проведут переговоры на высоком уровне 1 июня.

    Ранее администрация южнокорейского президента сообщила, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели в субботу встречу в переговорном пункте Пханмунджома в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров. Первая состоялась в апреле этого года.

    смотретьТрамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита
    Трамп назвал продуктивными переговоры с КНДР о проведении саммита
    12 июня в Сингапуре должен был состояться саммит США — КНДР, однако 24 мая Дональд Трамп отменил переговоры, возложив ответственность на «враждебный» Пхеньян. Впрочем, вскоре американский президент сообщил, что возобновил «продуктивные переговоры» о проведении саммита, и не исключил, что он пройдет в согласованную ранее дату.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru