Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
По данным северокорейского агентства ЦТАК, во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в субботу лидер КНДР выразил «твердое намерение» провести переговоры с хозяином Белого дома. Также сообщается, что обе Кореи проведут переговоры на высоком уровне 1 июня.
Ранее администрация южнокорейского президента сообщила, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели в субботу встречу в переговорном пункте Пханмунджома в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров. Первая состоялась в апреле этого года.
12 июня в Сингапуре должен был состояться саммит США — КНДР, однако 24 мая Дональд Трамп отменил переговоры, возложив ответственность на «враждебный» Пхеньян. Впрочем, вскоре американский президент сообщил, что возобновил «продуктивные переговоры» о проведении саммита, и не исключил, что он пройдет в согласованную ранее дату.
Ранее администрация южнокорейского президента сообщила, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели в субботу встречу в переговорном пункте Пханмунджома в демилитаризованной зоне. Это уже вторая по счету встреча двух лидеров. Первая состоялась в апреле этого года.
12 июня в Сингапуре должен был состояться саммит США — КНДР, однако 24 мая Дональд Трамп отменил переговоры, возложив ответственность на «враждебный» Пхеньян. Впрочем, вскоре американский президент сообщил, что возобновил «продуктивные переговоры» о проведении саммита, и не исключил, что он пройдет в согласованную ранее дату.
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