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    Израиль подтвердил нанесение удара в секторе Газа

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    Израиль подтвердил нанесение удара в секторе Газа

    Израиль подтвердил нанесение удара в секторе Газа

    В Израиле подтвердила нанесение удара по целям ХАМАС в секторе Газа.

    Как сообщается в заявлении армии, удар был нанесен в ответ на попытку палестинцев пересечь границу.

    Армия Израиля: «Наши военные самолеты нанесли удар по террористическим целям военного крыла ХАМАС на юге сектора Газы. Удар был нанесен в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре, которая была предпринята ранее сегодня».

    По данным израильских военных, четверо нарушителей провели в Израиле около минуты и вернулись на палестинскую сторону границы, когда на место прорыва выдвинулся армейский патруль, сообщает РИА Новости.

    Ранее СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по вооруженным палестинским формированиям в Рафах и в секторе Газа в субботу вечером.

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