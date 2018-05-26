В Германии вспыхнул крупнейший парк развлечений

В парке развлечений
«Европа-парк» в немецком городе Руст произошел пожар.
Огонь вспыхнул вблизи аттракциона и, согласно последним данным, продолжает распространяться. Для тушения привлечены спасательные службы соседнего Оффенбурга. По информации местной полиции, никто не пострадал.
«Европа-парк» — крупнейший парк развлечений в Германии, он расположен в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Его площадь составляет 90 га. Парк является вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда.
«Европа-парк» — крупнейший парк развлечений в Германии, он расположен в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Его площадь составляет 90 га. Парк является вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда.
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