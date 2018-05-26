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    В Германии вспыхнул крупнейший парк развлечений. Германия, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Германии вспыхнул крупнейший парк развлечений

    В Германии вспыхнул крупнейший парк развлечений

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    • Фото: @LucaStocklin / twitter.com
    В Германии вспыхнул крупнейший парк развлечений

    В Германии вспыхнул крупнейший парк развлечений

    В Германии вспыхнул крупнейший парк развлечений
    • Фото: @LucaStocklin / twitter.com

      • В парке развлечений «Европа-парк» в немецком городе Руст произошел пожар.

      Огонь вспыхнул вблизи аттракциона и, согласно последним данным, продолжает распространяться. Для тушения привлечены спасательные службы соседнего Оффенбурга. По информации местной полиции, никто не пострадал.

      «Европа-парк» — крупнейший парк развлечений в Германии, он расположен в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Его площадь составляет 90 га. Парк является вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда.

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