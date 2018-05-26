Скончался побывавший на Луне астронавт NASA Алан Бин

Астронавт Алан Бин, который был четвертым по счету человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался в США на
87-м году жизни.
О смерти астронавта сообщили в NASA. По данным космического ведомства, 86-летнему Бину стало плохо около двух недель назад. В тот момент он находился в штате Индиана. Его доставили в больницу в Хьюстоне, штат Техас. Астронавт скончался в клинике в окружении близких.
Лесли, вдова Алана Бина: «Алан был самым сильным и добрым человеком из тех, кого я встречала. Он был любовью всей моей жизни, мне будет ужасно его не хватать».
Бин служил военным летчиком. В отряд астронавтов его отобрали в 1963 году. А в 1969 году он принял участие в экспедиции на Луну в составе экипажа «Аполлон-12». Алан стал четвертым человеком, ступившем на поверхность Луны.
Лесли, вдова Алана Бина: «Алан был самым сильным и добрым человеком из тех, кого я встречала. Он был любовью всей моей жизни, мне будет ужасно его не хватать».
Бин служил военным летчиком. В отряд астронавтов его отобрали в 1963 году. А в 1969 году он принял участие в экспедиции на Луну в составе экипажа «Аполлон-12». Алан стал четвертым человеком, ступившем на поверхность Луны.
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