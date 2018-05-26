Ты супер! <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! 6+
    •  

    В США готовятся к удару урагана «Альберто»

    комментировать

    В США готовятся к удару урагана «Альберто»

    В США готовятся к удару урагана «Альберто»

    Два южных американских штата объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропическим ураганом «Альберто».

    Под ударом оказались Флорида и Миссисипи. О вводе особого режима губернаторы штатов сообщили в своих аккаунтах Twitter. Так, глава Флориды Рик Скотт написал, что надо быть готовыми к ливням и серьезным затоплениям.



    Глава Миссисипи Фил Брайант сообщил, что подписал указ о введении чрезвычайного положения, чтобы все силы были готовы в случае необходимости.

    Несущий дожди и сильный ветер «Альберто» достигнет американского побережья вечером в воскресенье. Судя по прогнозу, непогода также затронет штаты Луизиана и Алабама. Однако там чрезвычайное положение не объявляли, но их губернаторы сообщили, что следят за ураганом и необходимые силы будут готовы отреагировать, сообщает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru