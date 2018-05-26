В США готовятся к удару урагана «Альберто»

Два южных американских штата объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропическим ураганом «Альберто».
Под ударом оказались Флорида и Миссисипи. О вводе особого режима губернаторы штатов сообщили в своих аккаунтах Twitter. Так, глава Флориды Рик Скотт написал, что надо быть готовыми к ливням и серьезным затоплениям.
Глава Миссисипи Фил Брайант сообщил, что подписал указ о введении чрезвычайного положения, чтобы все силы были готовы в случае необходимости.
Несущий дожди и сильный ветер «Альберто» достигнет американского побережья вечером в воскресенье. Судя по прогнозу, непогода также затронет штаты Луизиана и Алабама. Однако там чрезвычайное положение не объявляли, но их губернаторы сообщили, что следят за ураганом и необходимые силы будут готовы отреагировать, сообщает ТАСС.
This morning, I have declared a state of emergency across FL to ensure our state has the resources they need to keep their families safe and prepare for the torrential rain and severe flooding Subtropical Storm Alberto will bring. https://t.co/8yK1qdB5eD— Rick Scott (@FLGovScott) 26 мая 2018 г.
Глава Миссисипи Фил Брайант сообщил, что подписал указ о введении чрезвычайного положения, чтобы все силы были готовы в случае необходимости.
Несущий дожди и сильный ветер «Альберто» достигнет американского побережья вечером в воскресенье. Судя по прогнозу, непогода также затронет штаты Луизиана и Алабама. Однако там чрезвычайное положение не объявляли, но их губернаторы сообщили, что следят за ураганом и необходимые силы будут готовы отреагировать, сообщает ТАСС.
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