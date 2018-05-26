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    Абэ призвал подписать мирный договор с Россией при нынешнем поколении

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Абэ призвал подписать мирный договор с Россией при нынешнем поколении

    Абэ призвал подписать мирный договор с Россией при нынешнем поколении

    Абэ призвал подписать мирный договор с Россией при нынешнем поколении
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что России и Японии необходимо заключить мирный договор при жизни нынешнего поколения. Заявление было сделано по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

    Синдзо Абэ: «Вопрос мирного договора, не подписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме. Это и есть главнейшая задача нашего плана».

    По словам Абэ, сторонам следует «углубить взаимоотношения» и вместе идти к этому решению. Он подчеркнул, что план должен быть реализован без ущерба юридическим позициям сторон. Также японский премьер отметил, что дальнейший путь откроется в том случае, если «сделать первый шаг».

    Владимир Путин со своей стороны призвал «терпеливо» искать решение, которое устроило оба государства.

    смотретьПутин и Абэ в Большом театре дали старт перекрестному году России и Японии
    Путин и Абэ в Большом театре дали старт перекрестному году России и Японии
    Ранее сообщалось, что по итогам визита Абэ в Россию было подписано 11 документов. В их числе совместный план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики. Кроме этого, лидеры дали старт перекрестному году России и Японии.

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