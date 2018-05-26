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    Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области: погиб пилот

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    Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области: погиб пилот

    Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области: погиб пилот

    В Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет.

    По данным источника ТАСС в экстренных службах, крушение произошло в районе населенного пункта Кобылино. Легкомоторный самолет «Бекас» разбился при проведении сельскохозяйственных работ.

    Источник: «На борту находится один пилот. Он погиб».

    Жертв и разрушений на земле нет. На место крушения прибыли экстренные службы. Причины ЧП устанавливаются.

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