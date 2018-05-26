Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области: погиб пилот

В Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, крушение произошло в районе населенного пункта Кобылино. Легкомоторный самолет «Бекас» разбился при проведении сельскохозяйственных работ.
Источник: «На борту находится один пилот. Он погиб».
Жертв и разрушений на земле нет. На место крушения прибыли экстренные службы. Причины ЧП устанавливаются.
Источник: «На борту находится один пилот. Он погиб».
Жертв и разрушений на земле нет. На место крушения прибыли экстренные службы. Причины ЧП устанавливаются.
Комментарии