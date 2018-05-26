Морган Фримен отверг обвинения в домогательствах

Голливудский актер отреагировал на обвинения в домогательствах, которые против него выдвинули восемь женщин. Морган Фримен объяснил, что мог неудачно шутить с женщинами или делать им неуместные комплименты, но никогда не переходил черту намеренно.
Морган Фримен выступил с заявлением после того, как сразу восемь женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и непозволительном поведении. По их словам, он распускал руки и позволял себе оскорбительные комментарии в их адрес.
Заявление Фримена привел телеканал NBC. Актер заявил, что все женщины, которые выступили против него, заслуживают право быть услышанными. Но при этом он отверг все обвинения в домогательствах. Фримен пояснил, что часто пытается шутить и делать комплименты женщинам. Судя по всему, некоторые из его шуток оказались оскорбительными.
Морган Фримен: «Ясно, что у меня не всегда получалось именно так, как я намеревался. И за это я извинился в четверг и продолжаю извиняться перед всеми, кого мог огорчить, однако огорчить непреднамеренно».
Он высказал мнение, что неправильно приравнивать случаи изнасилований к неуместным комплиментам или неудачному проявлению чувства юмора. Актер заверил, что никогда не предлагал женщинам карьерных продвижений в обмен на секс и никогда не принуждал их к близости.
Волна обвинений в сексуальных домогательствах захватила Голливуд после скандала вокруг знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. Его обвинили в том, что он на протяжении 30 лет принуждал женщин к близости, используя служебное положение. Среди тех, кто присоединились к кампании против него, оказался ряд известных актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Накануне Вайнштейн добровольно явился в полицию. Его отпустили под залог в миллион долларов.
Заявление Фримена привел телеканал NBC. Актер заявил, что все женщины, которые выступили против него, заслуживают право быть услышанными. Но при этом он отверг все обвинения в домогательствах. Фримен пояснил, что часто пытается шутить и делать комплименты женщинам. Судя по всему, некоторые из его шуток оказались оскорбительными.
Морган Фримен: «Ясно, что у меня не всегда получалось именно так, как я намеревался. И за это я извинился в четверг и продолжаю извиняться перед всеми, кого мог огорчить, однако огорчить непреднамеренно».
Он высказал мнение, что неправильно приравнивать случаи изнасилований к неуместным комплиментам или неудачному проявлению чувства юмора. Актер заверил, что никогда не предлагал женщинам карьерных продвижений в обмен на секс и никогда не принуждал их к близости.
Волна обвинений в сексуальных домогательствах захватила Голливуд после скандала вокруг знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. Его обвинили в том, что он на протяжении 30 лет принуждал женщин к близости, используя служебное положение. Среди тех, кто присоединились к кампании против него, оказался ряд известных актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Накануне Вайнштейн добровольно явился в полицию. Его отпустили под залог в миллион долларов.
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