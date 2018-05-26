Детство звезд: Виктор Дробыш и Игорь Крутой поделились с НТВ историями школьных лет

Зачем Игорь Крутой нюхал в школе спирт? За что Виктор Дробыш две недели чистил снег на школьном дворе? Зачем актер Александр Носик швырялся грязной тряпкой? И что волновало в школьные годы министра просвещения Ольгу Васильеву? Ответы узнала светский репортер НТВ Алла Давыдова.
Министр просвещения Ольга Васильева на днях устроила переполох. Отложив протокол в сторону, она неожиданно появилась в обычной подмосковной школе, которую сама закончила 43 года назад. Министр рассказала НТВ о своей первой любви и первом разочаровании.
Ольга Васильева: «Очень красивый мальчик был. Для меня самая большая проблема была, какое же платье я надену. Нас пускали на школьные балы, начиная с восьмого класса. Конечно же, мы очень ждали этого. Но, к сожалению, от волнения у меня поднялась температура. Поэтому ни красивого платья, ни похода на осенний первый школьный бал не состоялось».
Пережить заново последний звонок в свой родной школе решился и актер Александр Носик, для одноклассников просто Носик-поносик или Носик-курносик. Он подтянулся в спортзале, затем подкрепился в школьной столовой, показал, как играли на деньги на школьном подоконнике, прокатился по перилам и рассказал, зачем швырялся в школе грязной тряпкой.
Александр Носик: «Мы играли в одну игру. Брался какой-то грязный, омерзительный предмет, и им кидались, салились».
Прилежный ученик Игорь Крутой не переживал, когда его вызывали к доске, но сердце самого романтичного композитора нашей эстрады билось все сильнее, стоило появится его школьной музе.
Игорь Крутой: «Я нервничал, только когда выходила моя любовь к доске и начинала писать, у нее приподнималось платье».
Даже в детстве Игоря Крутого интересовала музыка и еще раз музыка, а вот химия — «по барабану». Он рассказал НТВ, как однажды на уроке нюхал спирт.
Игорь Крутой: «„Принеси спирт“ — а я не знаю формул никаких. Я быстро открыл все эти бутылочки и попытался по запаху найти спирт».
Виктор Дробыш, разглядывая альбом с детскими фотографиями звезд, не узнал саму Примадонну. Сам школьник Витя Дробыш был тем еще «прилежным» учеником.
Виктор Дробыш: «Я говорю: „Давай без драки, жри промакашку“. Мне показалось, что это нормально, и я ее ему засунул».
В итоге две недели исправительных работ — руки юного пианиста чистили снег на школьном дворе.
Больше историй знаменитостей из школьного периода — в новом выпуске «Центрального телевидения».
Ольга Васильева: «Очень красивый мальчик был. Для меня самая большая проблема была, какое же платье я надену. Нас пускали на школьные балы, начиная с восьмого класса. Конечно же, мы очень ждали этого. Но, к сожалению, от волнения у меня поднялась температура. Поэтому ни красивого платья, ни похода на осенний первый школьный бал не состоялось».
Пережить заново последний звонок в свой родной школе решился и актер Александр Носик, для одноклассников просто Носик-поносик или Носик-курносик. Он подтянулся в спортзале, затем подкрепился в школьной столовой, показал, как играли на деньги на школьном подоконнике, прокатился по перилам и рассказал, зачем швырялся в школе грязной тряпкой.
Александр Носик: «Мы играли в одну игру. Брался какой-то грязный, омерзительный предмет, и им кидались, салились».
Прилежный ученик Игорь Крутой не переживал, когда его вызывали к доске, но сердце самого романтичного композитора нашей эстрады билось все сильнее, стоило появится его школьной музе.
Игорь Крутой: «Я нервничал, только когда выходила моя любовь к доске и начинала писать, у нее приподнималось платье».
Даже в детстве Игоря Крутого интересовала музыка и еще раз музыка, а вот химия — «по барабану». Он рассказал НТВ, как однажды на уроке нюхал спирт.
Игорь Крутой: «„Принеси спирт“ — а я не знаю формул никаких. Я быстро открыл все эти бутылочки и попытался по запаху найти спирт».
Виктор Дробыш, разглядывая альбом с детскими фотографиями звезд, не узнал саму Примадонну. Сам школьник Витя Дробыш был тем еще «прилежным» учеником.
Виктор Дробыш: «Я говорю: „Давай без драки, жри промакашку“. Мне показалось, что это нормально, и я ее ему засунул».
В итоге две недели исправительных работ — руки юного пианиста чистили снег на школьном дворе.
Больше историй знаменитостей из школьного периода — в новом выпуске «Центрального телевидения».
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