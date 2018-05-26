Россия и Япония приняли меморандум с целью создания «умных городов»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с японским премьером Синдзо Абэ носили деловой и конструктивный характер.
Заявление было сделано по итогам встречи двух лидеров, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Мы подробно обсудили состояние и перспективы российско-японских отношений, обменялись мнениями по ряду международных проблем».
По итогам визита Абэ в Россию было подписано 11 документов. В их числе совместный план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики.
Также стороны подписали совместный план действий по сотрудничеству в области повышения производительности, приняли меморандум по взаимодействию в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания «умных городов» и подписали ряд других документов.
Ранее сообщалось, что Абэ, принимавший участие в ПМЭФ-2018, посетил Москву с официальным визитом. В российской столице он побывал у Могилы Неизвестного Солдата, где возложил цветы, а также присутствовал на церемонии вручения щенка акита-ину олимпийской чемпионке Алине Загитовой. После этого Абэ провел переговоры с российским лидером. Затем они вместе вышли на связь с МКС.
Владимир Путин: «Мы подробно обсудили состояние и перспективы российско-японских отношений, обменялись мнениями по ряду международных проблем».
По итогам визита Абэ в Россию было подписано 11 документов. В их числе совместный план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики.
Также стороны подписали совместный план действий по сотрудничеству в области повышения производительности, приняли меморандум по взаимодействию в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания «умных городов» и подписали ряд других документов.
Ранее сообщалось, что Абэ, принимавший участие в ПМЭФ-2018, посетил Москву с официальным визитом. В российской столице он побывал у Могилы Неизвестного Солдата, где возложил цветы, а также присутствовал на церемонии вручения щенка акита-ину олимпийской чемпионке Алине Загитовой. После этого Абэ провел переговоры с российским лидером. Затем они вместе вышли на связь с МКС.
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