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    Россия и Япония приняли меморандум с целью создания «умных городов»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Россия и Япония приняли меморандум с целью создания «умных городов»

    Россия и Япония приняли меморандум с целью создания «умных городов»

    Россия и Япония приняли меморандум с целью создания «умных городов»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с японским премьером Синдзо Абэ носили деловой и конструктивный характер.

    Заявление было сделано по итогам встречи двух лидеров, передает РИА Новости.

    Владимир Путин: «Мы подробно обсудили состояние и перспективы российско-японских отношений, обменялись мнениями по ряду международных проблем».

    По итогам визита Абэ в Россию было подписано 11 документов. В их числе совместный план действий по сотрудничеству в области цифровой экономики.

    Также стороны подписали совместный план действий по сотрудничеству в области повышения производительности, приняли меморандум по взаимодействию в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания «умных городов» и подписали ряд других документов.

    смотретьЯпонский премьер Абэ прибыл в Москву с официальным визитом
    Японский премьер Абэ прибыл в Москву с официальным визитом
    Ранее сообщалось, что Абэ, принимавший участие в ПМЭФ-2018, посетил Москву с официальным визитом. В российской столице он побывал у Могилы Неизвестного Солдата, где возложил цветы, а также присутствовал на церемонии вручения щенка акита-ину олимпийской чемпионке Алине Загитовой. После этого Абэ провел переговоры с российским лидером. Затем они вместе вышли на связь с МКС.

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