Отпуск у моря при средней зарплате: подборка финансовых хитростей

С приближением лета вопрос, где взять на отдых деньги, становится все более насущным. Репортер «Центрального телевидения» Татьяна Сидорова раскопала главные хитрости, которые даже при самой средней зарплате помогут решить проблему нехватки денег на отдых у самого теплого моря.
В прошлом году семья Исаковых полгода загорала на побережье Южно-Китайского моря во Вьетнаме. В планах на это лето у них масштабное путешествие: Москва — Минск — Севастополь — Тбилиси — Батуми. И это только начало. Зимой они планируют вернуться во Вьетнам. Получают они по 30 000 рублей на каждого, в сумме — 60 000. Никаких секретных доходов, весь секрет — в экономии.
Вот продуктовая корзина обычного человека: колбаса вареная, колбаса копченая, пельмени, сосиски. Итого: 5000 рублей за один поход в магазин. А вот продуктовый набор Исаковых: обычные яйца, обычная крупа, обычные макароны — гораздо полезнее и в разы дешевле. Итого: 2500 рублей. А еще никакого кофе навынос: 150 рублей за стаканчик умножаем на 365 дней в году — 54 750 рублей. Одного только этого хватило бы на отпуск у моря.
Знаменитой бабе Лене из Красноярска самой обычной пенсии хватает и на то, чтобы погрузиться в священные воды реки Иордан, и расслабиться на поверхности Мертвого моря, и выпить смузи на берегу Средиземного. Пенсия у бабы Лены — меньше 20 тысяч рублей. Секрет все в той же экономии и финансовой дисциплине. Баба Лена не тратит деньги на сиюминутные «хотелки», а откладывает на мечту. Ближайшая — сфотографироваться на руинах Колизея.
Ни для кого не секрет, что самые экономные люди живут в Германии, и, кажется, самый экономный из них — господин Данцер. Мыло почти закончилось? На нем можно экономить. Наливаем в бутылочку воду и получаем свежее мыло: еще прекрасно мылится. Вот он собирается почистить обувь и зачем-то берет банановую кожуру. Бананы, оказывается, не только ценные углеводы, но и отличный крем для обуви: «ботинки блестят прекрасно».
Бывшие москвичи Денис и Галя раньше, чтобы наскрести на отпуск, экономили на счетах ЖКХ. А потом просто отказались от такой затратной вещи, как собственная квартира, и переселились на яхту. 33 квадратных метра в хрущевке они разменяли на палубу, парус и море. Даже доплачивать за такой дауншифтинг не пришлось.
Денис: «У нас здесь трехкомнатная квартира площадью в два раза больше, чем была в Москве однокомнатная, и сейчас она находится на Мальте, завтра она будет находиться на Сицилии».
И, казалось бы, что может быть лучше отпуска и путешествий? Разве что только жизнь у самого теплого моря. Группа российских пенсионеров переселилась в Хургаду. В переводе на местные цены в не самой стабильной, но очень теплой стране даже скромная российская пенсия выглядит солидно. На рынке всегда свежие фрукты, а свежайшая рыба попадает на стол, минуя заморозку, прямиком из моря. Но далеко не каждый рискнет рвануть сюда на ПМЖ, увидев свежие новости по телевизору.
Тогда, может, просто на время махнуться с кем-то местами? Как выяснилось, в мире много желающих променять свое тепленькое местечко у моря на путешествие в российскую глубинку. Отпуск по обмену — это не просто вид туризма, а своего рода закрытый клуб, преимущества которого россияне только начинают для себя открывать.
Подробности — в репортаже.
Вот продуктовая корзина обычного человека: колбаса вареная, колбаса копченая, пельмени, сосиски. Итого: 5000 рублей за один поход в магазин. А вот продуктовый набор Исаковых: обычные яйца, обычная крупа, обычные макароны — гораздо полезнее и в разы дешевле. Итого: 2500 рублей. А еще никакого кофе навынос: 150 рублей за стаканчик умножаем на 365 дней в году — 54 750 рублей. Одного только этого хватило бы на отпуск у моря.
Знаменитой бабе Лене из Красноярска самой обычной пенсии хватает и на то, чтобы погрузиться в священные воды реки Иордан, и расслабиться на поверхности Мертвого моря, и выпить смузи на берегу Средиземного. Пенсия у бабы Лены — меньше 20 тысяч рублей. Секрет все в той же экономии и финансовой дисциплине. Баба Лена не тратит деньги на сиюминутные «хотелки», а откладывает на мечту. Ближайшая — сфотографироваться на руинах Колизея.
Ни для кого не секрет, что самые экономные люди живут в Германии, и, кажется, самый экономный из них — господин Данцер. Мыло почти закончилось? На нем можно экономить. Наливаем в бутылочку воду и получаем свежее мыло: еще прекрасно мылится. Вот он собирается почистить обувь и зачем-то берет банановую кожуру. Бананы, оказывается, не только ценные углеводы, но и отличный крем для обуви: «ботинки блестят прекрасно».
Бывшие москвичи Денис и Галя раньше, чтобы наскрести на отпуск, экономили на счетах ЖКХ. А потом просто отказались от такой затратной вещи, как собственная квартира, и переселились на яхту. 33 квадратных метра в хрущевке они разменяли на палубу, парус и море. Даже доплачивать за такой дауншифтинг не пришлось.
Денис: «У нас здесь трехкомнатная квартира площадью в два раза больше, чем была в Москве однокомнатная, и сейчас она находится на Мальте, завтра она будет находиться на Сицилии».
И, казалось бы, что может быть лучше отпуска и путешествий? Разве что только жизнь у самого теплого моря. Группа российских пенсионеров переселилась в Хургаду. В переводе на местные цены в не самой стабильной, но очень теплой стране даже скромная российская пенсия выглядит солидно. На рынке всегда свежие фрукты, а свежайшая рыба попадает на стол, минуя заморозку, прямиком из моря. Но далеко не каждый рискнет рвануть сюда на ПМЖ, увидев свежие новости по телевизору.
Тогда, может, просто на время махнуться с кем-то местами? Как выяснилось, в мире много желающих променять свое тепленькое местечко у моря на путешествие в российскую глубинку. Отпуск по обмену — это не просто вид туризма, а своего рода закрытый клуб, преимущества которого россияне только начинают для себя открывать.
Подробности — в репортаже.
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