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    Финал Лиги чемпионов в Киеве впервые за 38 лет пройдет при незаполненных трибунах

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    Финал Лиги чемпионов в Киеве впервые за 38 лет пройдет при незаполненных трибунах

    Финал Лиги чемпионов в Киеве впервые за 38 лет пройдет при незаполненных трибунах

    Во время финального матча Лиги чемпионов в Киеве на трибунах впервые за 38 лет будут пустые места. Об этом заявил журналист Танкреди Пальмери.

    В своем Twitter Пальмери написал, что 1000 болельщиков «Реала» вернули свои билеты. Он отметил, что последний раз при незаполненных трибунах финал Лиги чемпионов проходил в 1980 году, когда «Ноттингем Форест» встречался с «Гамбургом» в Мадриде.



    Ранее сообщалось, что билеты сдают не только фанаты «Реала», но и «Ливерпуля». Причиной своих действий любители футбола называли завышенные цены в Киеве, отсутствие удобных рейсов и их высокую стоимость, а также проблемы с размещением. Мэр города Виталий Кличко назвал эту информацию «фейк ньюс».

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    Впрочем, это не единственные проблемы, с которым столкнулись иностранные болельщики в Киеве. Накануне около 20 человек напали на фанатов «Ливерпуля», отдыхавших в киевском ресторане Rooster, и избили их стульями.

    Финал Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе Киева сегодня вечером.

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