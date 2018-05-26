Финал Лиги чемпионов в Киеве впервые за 38 лет пройдет при незаполненных трибунах

Во время финального матча Лиги чемпионов в Киеве на трибунах впервые за 38 лет будут пустые места. Об этом заявил журналист Танкреди Пальмери.
В своем Twitter Пальмери написал, что 1000 болельщиков «Реала» вернули свои билеты. Он отметил, что последний раз при незаполненных трибунах финал Лиги чемпионов проходил в 1980 году, когда «Ноттингем Форест» встречался с «Гамбургом» в Мадриде.
Ранее сообщалось, что билеты сдают не только фанаты «Реала», но и «Ливерпуля». Причиной своих действий любители футбола называли завышенные цены в Киеве, отсутствие удобных рейсов и их высокую стоимость, а также проблемы с размещением. Мэр города Виталий Кличко назвал эту информацию «фейк ньюс».
Впрочем, это не единственные проблемы, с которым столкнулись иностранные болельщики в Киеве. Накануне около 20 человек напали на фанатов «Ливерпуля», отдыхавших в киевском ресторане Rooster, и избили их стульями.
Финал Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе Киева сегодня вечером.
Kiev stadium won’t be sold out as 1000 Real Madrid fans have given back their tickets.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 26 мая 2018 г.
It’s the first non-sold-out Champions final since 1980, Nottingham Forest-Hamburg in Madrid
Ранее сообщалось, что билеты сдают не только фанаты «Реала», но и «Ливерпуля». Причиной своих действий любители футбола называли завышенные цены в Киеве, отсутствие удобных рейсов и их высокую стоимость, а также проблемы с размещением. Мэр города Виталий Кличко назвал эту информацию «фейк ньюс».
Впрочем, это не единственные проблемы, с которым столкнулись иностранные болельщики в Киеве. Накануне около 20 человек напали на фанатов «Ливерпуля», отдыхавших в киевском ресторане Rooster, и избили их стульями.
Финал Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе Киева сегодня вечером.
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