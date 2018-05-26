«Прорыв санкционной блокады»: зарубежные инвесторы устроили на ПМЭФ небывалый ажиотаж

Бизнес есть бизнес, и в нем, как известно, нет места
чему-то личному. Эту старую истину подтвердил очередной Петербургский международный экономический форум. Несмотря на политические дрязги и разговоры про санкции, холодную войну и новый железный занавес, паломничество иностранных инвесторов, которые приезжали и приезжают «прорубать бизнес-окно в Россию», нисколько не иссякло.
Желающих попасть на бизнес-диалог Россия — Франция было столько, что они перекрыли коридор. Толпа еле-еле протискивалась через настежь открытые двери. Зал оказался явно маловат для таких людских инвестиций.
Сильви Берманн, посол Франции в России: «Были сложные времена, конечно же, но наш президент очень хочет сотрудничать с Россией».
Фредерик Удеа, управляющий французским банком: «Это свидетельство существования долгих проверенных связей между нашим бизнесом. И это прекрасная возможность все обновить — вот почему вы видите здесь столько людей».
Джим Роджерс, инвестор: «У России огромный потенциал развития сельского хозяйства, посмотрите на карту. Если ты умеешь водить трактор, задумайся о покупке фермы в России».
А еще пару лет назад над призывами Роджерса посмеивались. Известный инвестор и на этом форуме искал, куда бы еще вложиться в России, и не отступает от заявленного.
Джим Роджерс: «Я по-прежнему очень верю в российское сельское хозяйство. Посмотрите, как санкции вам помогли, а Америка сделала ошибку, так что вы во многом превзошли их».
Владимира Путина и Эммануэля Макрона на бизнес-диалоге встречали стандартными аплодисментами, но даже по ажиотажу чувствовалось, что дело должно пойти дальше обычного диалога. На большом пленарном заседании весь мир узнал, что Макрон предложил Путину играть в коллективную игру и отныне будет называть его «дорогой Владимир». Французский президент много улыбался и даже кому-то подмигивал в зале. Оказалось, главе Российского фонда прямых инвестиций.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ: «Господин Макарон сказал об экономической независимости. Франция готова инвестировать в Россию. Это некий прорыв санкционной блокады, которая была раньше. Мы работаем с ним очень плотно, и он поддерживает инвестиции. Это очень важно».
Геннадий Тимченко, бизнесмен: «У нас всегда все хорошо, а сейчас будет особенно. Вы слышали: Франция будет суверенной страной, скоро мы с ней обо всем договоримся».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Николая Дубинина.
Сильви Берманн, посол Франции в России: «Были сложные времена, конечно же, но наш президент очень хочет сотрудничать с Россией».
Фредерик Удеа, управляющий французским банком: «Это свидетельство существования долгих проверенных связей между нашим бизнесом. И это прекрасная возможность все обновить — вот почему вы видите здесь столько людей».
Джим Роджерс, инвестор: «У России огромный потенциал развития сельского хозяйства, посмотрите на карту. Если ты умеешь водить трактор, задумайся о покупке фермы в России».
А еще пару лет назад над призывами Роджерса посмеивались. Известный инвестор и на этом форуме искал, куда бы еще вложиться в России, и не отступает от заявленного.
Джим Роджерс: «Я по-прежнему очень верю в российское сельское хозяйство. Посмотрите, как санкции вам помогли, а Америка сделала ошибку, так что вы во многом превзошли их».
Владимира Путина и Эммануэля Макрона на бизнес-диалоге встречали стандартными аплодисментами, но даже по ажиотажу чувствовалось, что дело должно пойти дальше обычного диалога. На большом пленарном заседании весь мир узнал, что Макрон предложил Путину играть в коллективную игру и отныне будет называть его «дорогой Владимир». Французский президент много улыбался и даже кому-то подмигивал в зале. Оказалось, главе Российского фонда прямых инвестиций.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ: «Господин Макарон сказал об экономической независимости. Франция готова инвестировать в Россию. Это некий прорыв санкционной блокады, которая была раньше. Мы работаем с ним очень плотно, и он поддерживает инвестиции. Это очень важно».
Геннадий Тимченко, бизнесмен: «У нас всегда все хорошо, а сейчас будет особенно. Вы слышали: Франция будет суверенной страной, скоро мы с ней обо всем договоримся».
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Николая Дубинина.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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