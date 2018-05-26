Полчища комаров атаковали регионы: апокалипсис близко?

Полчища кровососов атаковали на прошедшей неделе российские регионы. В Воронежской области местные жители даже требуют ввести режим ЧС. От комаров не помогают ни специальные средства, ни народные рецепты.

Комары в регионах штурмуют стены домов, доминируют на земле и в воздухе. Стоит поднести руку — и на ней сразу оказывается десяток кровососов. В этом году из-за катаклизмов популяция комаров увеличилась минимум в пять раз.



Первая половина весны очень снежная, потом резкое потепление, и в результате сильный разлив рек. Благодаря тысячам появившихся в Воронежской области колыбелей ежедневно пополняется армия комаров, причем каких-то абсолютно бесстрашных. Их не отпугивают никакие средства, даже те, на которых пишут, что они самые эффективные.



В Павловске регулярно проводят дезинсекцию, но стоит подуть ветру, тут же приносится подкрепление из соседних районов, где борьбу почему-то ведут не так активно. Неудивительно, что мэр уже сомневается: а правильно ли сражаться до последнего?



Вячеслав Щербаков, мэр Павловска: «Кроме комаров, погибают и другие насекомые, соответственно, вред, который мы причиняем окружающей среде. Нам природа еще об этом скажет».



Но что, если природа начнет говорить как в Бразилии, где общение с ней может закончиться летально после всего лишь одного укуса комара? Каждый год в стране от лихорадки Денге умирают минимум 500 человек. И это только цифра, которая регистрируется. Существует четыре вируса Денге, последний появился совсем недавно, и он самый страшный. Человек может умереть от укуса комара в течение нескольких часов.



Свейн Твейддал, бывший директор Отдела по окружающей среде ООН: «Очень вероятно, что изменение климата может быть благоприятным для насекомых, тех же комаров. Вы однажды заметите, что их стало больше и они активнее атакуют людей. Из-за изменения климата насекомые находятся под экстремальным давлением, и это очень опасно для будущего Земли».



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