Путин и Абэ связались с МКС

Президент РФ Владимир Путин и
премьер-министр Японии Синдзо Абэ вышли на связь с Международной космической станцией.
Синдзо Абэ прибыл в Москву сегодня утром с официальным визитом. Предыдущие два дня премьер провел на Петербургском экономическом форуме. Он побывал у Могилы Неизвестного Солдата, где возложил цветы, а также присутствовал на церемонии вручения щенка акита-ину олимпийской чемпионке Алине Загитовой — в Японии российскую спортсменку очень любят.
Сегодня же Абэ и Путин провели переговоры в Кремле. После этого в Андреевском зале они через центр управления полетами вышли на связь с МКС, сообщает РИА Новости.
Напротив пюпитров с микрофонами в Андреевском зале был расположен большой экран, где Абэ и Путин видели прямую трансляцию. В режиме видеосвязи они обратились к экипажу станции, в составе которого, в частности, находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также японский астронавт Норишиге Канаи.
Сегодня же Абэ и Путин провели переговоры в Кремле. После этого в Андреевском зале они через центр управления полетами вышли на связь с МКС, сообщает РИА Новости.
Напротив пюпитров с микрофонами в Андреевском зале был расположен большой экран, где Абэ и Путин видели прямую трансляцию. В режиме видеосвязи они обратились к экипажу станции, в составе которого, в частности, находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также японский астронавт Норишиге Канаи.
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