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    Путин и Абэ связались с МКС. космонавтика, МКС, переговоры, Путин, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Абэ связались с МКС

    Путин и Абэ связались с МКС

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    Путин и Абэ связались с МКС

    Путин и Абэ связались с МКС

    Путин и Абэ связались с МКС

      Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ вышли на связь с Международной космической станцией.

      Синдзо Абэ прибыл в Москву сегодня утром с официальным визитом. Предыдущие два дня премьер провел на Петербургском экономическом форуме. Он побывал у Могилы Неизвестного Солдата, где возложил цветы, а также присутствовал на церемонии вручения щенка акита-ину олимпийской чемпионке Алине Загитовой — в Японии российскую спортсменку очень любят.

      смотретьЯпонский премьер Абэ прибыл в Москву с официальным визитом
      Японский премьер Абэ прибыл в Москву с официальным визитом
      Сегодня же Абэ и Путин провели переговоры в Кремле. После этого в Андреевском зале они через центр управления полетами вышли на связь с МКС, сообщает РИА Новости.

      Напротив пюпитров с микрофонами в Андреевском зале был расположен большой экран, где Абэ и Путин видели прямую трансляцию. В режиме видеосвязи они обратились к экипажу станции, в составе которого, в частности, находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также японский астронавт Норишиге Канаи.

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