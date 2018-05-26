«Ты супер!», финал: Александра Панкратова

Участница Александра Панкратова из станицы Азовская каждый раз удивляла зрителей и жюри новым звучанием народных песен. Эта тактика была рискованной, ведь жюри не раз просило конкурсантов учиться универсальности в песенном жанре. Но Саша слышала в свой адрес исключительно восторженные комментарии и пожелания дальше петь народные песни в своей особенной манере.
Александра Панкратова не верила, что ей удастся выйти в финал. Но в результате она оказалась на сцене в последнем туре вместе с Московским казачьим хором. Ее исполнение песни «Ехал казак за Дунай» заслужило громкие аплодисменты и похвалу жюри.
Сергей Лазарев заявил, что участница не разочаровала его ни в одном туре. Он признался, что конкурсантка на протяжении проекта была его любимицей, артист переживал и болел за нее. А в Московском казачьем хоре пообещали позвать Сашу в их коллектив, как только у них появится вакантное место.
Сергей Лазарев заявил, что участница не разочаровала его ни в одном туре. Он признался, что конкурсантка на протяжении проекта была его любимицей, артист переживал и болел за нее. А в Московском казачьем хоре пообещали позвать Сашу в их коллектив, как только у них появится вакантное место.
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