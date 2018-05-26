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    «Ты супер!», финал: Александра Кирильчук

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    «Ты супер!», финал: Александра Кирильчук

    «Ты супер!», финал: Александра Кирильчук

    «Ты супер!», финал: Александра Кирильчук

      «Народников» жюри всегда ценило, но ратовало за универсальность юных артистов. Поэтому Александра Кирильчук начала экспериментировать на проекте и в одном из выступлений выступила в жанре рок. Саша не отказалась от эксперимента даже в финале и решила напоследок удивить жюри и зрителей балладой.

      Александра Кирильчук выступила в финале на сцене вместе с певцом Денисом Клявером. Они исполнили дуэтом песню «Это здорово».

      Виктор Дробыш отметил, что Саша Кирильчук и Денис Клявер выбрали очень сложную композицию, но по-настоящему достойную финала. Он поблагодарил их за решение исполнить эту песню. Юлианна Караулова в свою очередь отметила, что девочка на проекте доказала способность выступать в разных жанрах, при этом она всегда оставалась честной и искренней.

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