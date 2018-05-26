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    Эрдоган: Россия предоставила Турции скидку на газ на $1 млрд

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    Эрдоган: Россия предоставила Турции скидку на газ на $1 млрд

    Эрдоган: Россия предоставила Турции скидку на газ на $1 млрд

    Россия предоставила Турции скидку на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган напомнил, что в 2015 году Анкара попросила у Москвы скидку на газ, однако российская сторона отказалась удовлетворить это требование. В результате Турция обратилась в международный арбитраж, сообщает агентство Anadolu.

    Реджеп Тайип Эрдоган: «По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах».

    Эрдоган уточнил, что Турция получит назад разницу в оплате за эти два года. Сумма, по его словам, составит 1 млрд долларов.

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