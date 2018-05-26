«Ты супер!», финал: Сатеник Геворгян

Участница из Армении Сатеник Геворгян в начале проекта вела себя на сцене очень скромно. Но со временем она сумела раскрыть свой талант во всей красе.
Сатеник Геворгян появилась на сцене вместе со своим земляком Гариком Мартиросяном. Они в дуэте исполнили трогательную композицию «Армения».
Игорь Крутой, говоря об их выступлении, заявил, что в каждой ноте сквозило уважение Сатеник и Гарика к своей родине. Он назвал их номер искренним. В свою очередь Юлианна Караулова призналась, что после их песни ее «потянуло в Армению». А Сергей Лазарев заявил, что счастлив видеть Сатеник среди финалистов. Он также с удивлением отметил, что в такой маленькой девочке скрывается «такой большой голос».
Игорь Крутой, говоря об их выступлении, заявил, что в каждой ноте сквозило уважение Сатеник и Гарика к своей родине. Он назвал их номер искренним. В свою очередь Юлианна Караулова призналась, что после их песни ее «потянуло в Армению». А Сергей Лазарев заявил, что счастлив видеть Сатеник среди финалистов. Он также с удивлением отметил, что в такой маленькой девочке скрывается «такой большой голос».
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