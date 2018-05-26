Поколение Z обсудило на Молодежном экономическом форуме будущее России и мира

На площадках Молодежного экономического форума в рамках
ПМЭФ-2018 собрались как начинающие специалисты и предприниматели, так и опытные бизнесмены и эксперты. Обсуждали, как помочь молодым людям самореализоваться, как увеличить вклад молодых предпринимателей в ВВП страны и многое другое.
Молодые российские стартаперы, вооруженные высокими технологиями, готовы побороться за прибыль на глобальном рынке. «Идей на миллион» хватит не на один урожайный телесезон.
Сергей Малозёмов, ведущий проекта «Идея на миллион» на НТВ: «Мы хотим внедрить новые элементы состязания и хотим, чтобы инвесторы вручали деньги непрерывно на протяжении всех выпусков, буквально каждые 10 минут, чтобы это было еще увлекательнее и чтобы шоу стартапов могло реально конкурировать с шоу про песни, танцы, фигурное катание».
В молодежной программе форума участвуют активисты движения Future Team из более чем 30 стран мира.
Мута Мия, студентка университета Темпл, участник движения Future Team, Япония: «Чисто физически наши страны расположены очень близко, но при этом в политическом и в ментальном плане мы довольно далеки, и на этом форуме я хочу понять, каким образом выстраиваются японско-российские отношения и что мы — как более молодое поколение — можем сделать, чтобы усовершенствовать их».
Ловить волну, работать на опережение — значит, использовать потенциал тех, кому сегодня от 15 до 30 лет, то есть каждого четвертого экономически активного россиянина. С 2017 года удалось успешно реализовать сразу несколько соответствующих федеральных проектов. Только в одном из них — конкурсе «Лидеры России» — участвовали почти 200 тысяч человек. Новый президентский указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» обещает молодым и перспективным надежную систему социальных лифтов.
Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС: «В тех же „Лидерах“ никто этого не ожидал и никто этого не обещал, но у нас 40 с лишним победителей получили высокие должности, стали заместителями министров федеральных, кого-то пригласили в госкорпорации, кого-то — в частный бизнес на хорошие позиции».
Грядущие шесть лет российской экономики сегодня обсуждает поколение Z, для которого знания — не менее ценный ресурс, чем нефть, волонтерство не менее почетно, чем предпринимательство, а блогеры авторитетнее журналистов.
Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики: «Это поколение очень тяжело работающих и очень серьезно относящихся к своей карьере людей. Что не нравится — они переоценивают свои возможности».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юлии Олещенко.
Сергей Малозёмов, ведущий проекта «Идея на миллион» на НТВ: «Мы хотим внедрить новые элементы состязания и хотим, чтобы инвесторы вручали деньги непрерывно на протяжении всех выпусков, буквально каждые 10 минут, чтобы это было еще увлекательнее и чтобы шоу стартапов могло реально конкурировать с шоу про песни, танцы, фигурное катание».
В молодежной программе форума участвуют активисты движения Future Team из более чем 30 стран мира.
Мута Мия, студентка университета Темпл, участник движения Future Team, Япония: «Чисто физически наши страны расположены очень близко, но при этом в политическом и в ментальном плане мы довольно далеки, и на этом форуме я хочу понять, каким образом выстраиваются японско-российские отношения и что мы — как более молодое поколение — можем сделать, чтобы усовершенствовать их».
Ловить волну, работать на опережение — значит, использовать потенциал тех, кому сегодня от 15 до 30 лет, то есть каждого четвертого экономически активного россиянина. С 2017 года удалось успешно реализовать сразу несколько соответствующих федеральных проектов. Только в одном из них — конкурсе «Лидеры России» — участвовали почти 200 тысяч человек. Новый президентский указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» обещает молодым и перспективным надежную систему социальных лифтов.
Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС: «В тех же „Лидерах“ никто этого не ожидал и никто этого не обещал, но у нас 40 с лишним победителей получили высокие должности, стали заместителями министров федеральных, кого-то пригласили в госкорпорации, кого-то — в частный бизнес на хорошие позиции».
Грядущие шесть лет российской экономики сегодня обсуждает поколение Z, для которого знания — не менее ценный ресурс, чем нефть, волонтерство не менее почетно, чем предпринимательство, а блогеры авторитетнее журналистов.
Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики: «Это поколение очень тяжело работающих и очень серьезно относящихся к своей карьере людей. Что не нравится — они переоценивают свои возможности».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юлии Олещенко.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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