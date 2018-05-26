В Париже задержали 24 человека перед акцией протеста против Макрона

Правоохранительные органы Парижа задержали 24 человека перед началом массовой акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщает телеканал BFMTV, «к настоящему моменту уже произведено 24 задержания». Там также отметили, что парижская полиция изъяла черные куртки, рубашки и маски, которые могут принадлежать радикальной группе Black Bloc.



Демонстрации под названием «Народный подъем» против политики Макрона, кроме Парижа, запланированы также во многих других городах Франции, в том числе в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане, Нанте.