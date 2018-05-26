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    «Ты супер!», финал: Зеновия Сверчкова

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    «Ты супер!», финал: Зеновия Сверчкова

    «Ты супер!», финал: Зеновия Сверчкова

    «Ты супер!», финал: Зеновия Сверчкова

      Чтобы Зена Сверчкова попала в финал, судьи нарушили правила. Решение пропустить ее в последний тур они приняли на последних секундах полуфинала. Девушка полностью оправдала их доверие в финале.

      Зеновия Сверчкова исполнила песню «Шопен» под аккомпанемент Виктора Дробыша. Чувственный номер не оставил равнодушным никого в зале.

      Сергей Лазарев заявил, что Зеновия на проекте стала настоящей артисткой «до кончиков пальцев» и полностью отыграла это выступление. Игорь Крутой отметил, что ее номер с Дробышем был очень гармоничным, а в целом девочка показала способность выступать в разных жанрах. Юлианна Караулова напоследок посоветовала Зене не останавливаться на достигнутом.



      А после выступления Зеновию ждал особенный сюрприз: она услышала добрые слова от министра просвещения Ольги Васильевой, которая также исполнила ее мечту — подарила девочке профессиональный микрофон. Но главное — Зена получила приз зрительских симпатий проекта «Ты супер!». Ей отдали свои голоса около четырех миллионов пользователей.



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