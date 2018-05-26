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    «Ты супер!», финал: Эльвира Яхьяева

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    «Ты супер!», финал: Эльвира Яхьяева

    «Ты супер!», финал: Эльвира Яхьяева

    «Ты супер!», финал: Эльвира Яхьяева

      Ювелирно, филигранно, блистательно — так описывали судьи проекта прошлые выступления Эли Яхьяевой. Но за время проекта она многому научилась, и зрители увидели новые грани ее таланта.

      Эльвира Яхьяева вышла на сцену вместе с народной артисткой России Валерией. В дуэте они исполнили лиричную песню «Я тебя отпустила».

      Красивый номер вызвал бурные овации. Виктор Дробыш отметил, что в этом выступлении для Эли главным было «удержаться рядом с Валерией» и «поддержать ее высочайший уровень». По его мнению, девочка справилась с этой ответственной задачей.

      Игорь Крутой, который является автором песни «Я тебя отпустила», одобрил новое звучание этой композиции. А Сергей Лазарев похвалил участницу и отметил, что не услышал ни одной неточной ноты. Юлианна Караулова в свою очередь заявила, что этот номер попал ей в самое сердце и она едва сдержалась, чтобы не разрыдаться.

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