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    Путин пожелал правительству энергии на выполнение судьбоносных для страны задач

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    Путин пожелал правительству энергии на выполнение судьбоносных для страны задач

    Путин пожелал правительству энергии на выполнение судьбоносных для страны задач

    В Кремле началась первая встреча Владимира Путина с новым составом правительства. Ее главная тема — приоритеты и направления деятельности обновленного кабинета на период до 2024 года.

    Глава государства напомнил, что перед новым кабмином стоят крайне ответственные задачи, от которых зависит будущее страны.

    Владимир Путин, президент РФ: «Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее, без всякого преувеличения».

    Президент потребовал проработать механизмы и найти источники финансирования выполнения «майского указа» максимально быстро.

    Владимир Путин: «Эти цели, задачи, их показатели — конкретные, требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения».

    Путин пожелал новым членам правительства энергии и здоровья для реализации масштабной работы и подчеркнул, что никаких отговорок быть не должно.

    Владимир Путин: «Не должно и не может быть никаких ссылок на какие бы то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки».

    Президент призвал кабмин проявлять инициативу, находить нестандартные подходы, использовать современный стиль управления и наладить тесное взаимодействие с регионами, партиями и Общероссийским народным фронтом.

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