Путин пожелал правительству энергии на выполнение судьбоносных для страны задач

В Кремле началась первая встреча Владимира Путина с новым составом правительства. Ее главная тема — приоритеты и направления деятельности обновленного кабинета на период до 2024 года.
Глава государства напомнил, что перед новым кабмином стоят крайне ответственные задачи, от которых зависит будущее страны.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее, без всякого преувеличения».
Президент потребовал проработать механизмы и найти источники финансирования выполнения «майского указа» максимально быстро.
Владимир Путин: «Эти цели, задачи, их показатели — конкретные, требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения».
Путин пожелал новым членам правительства энергии и здоровья для реализации масштабной работы и подчеркнул, что никаких отговорок быть не должно.
Владимир Путин: «Не должно и не может быть никаких ссылок на какие бы то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки».
Президент призвал кабмин проявлять инициативу, находить нестандартные подходы, использовать современный стиль управления и наладить тесное взаимодействие с регионами, партиями и Общероссийским народным фронтом.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее, без всякого преувеличения».
Президент потребовал проработать механизмы и найти источники финансирования выполнения «майского указа» максимально быстро.
Владимир Путин: «Эти цели, задачи, их показатели — конкретные, требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения».
Путин пожелал новым членам правительства энергии и здоровья для реализации масштабной работы и подчеркнул, что никаких отговорок быть не должно.
Владимир Путин: «Не должно и не может быть никаких ссылок на какие бы то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки».
Президент призвал кабмин проявлять инициативу, находить нестандартные подходы, использовать современный стиль управления и наладить тесное взаимодействие с регионами, партиями и Общероссийским народным фронтом.
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