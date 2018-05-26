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    «Ты супер!», финал: Владимир Скрипаль

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    «Ты супер!», финал: Владимир Скрипаль

    «Ты супер!», финал: Владимир Скрипаль

    «Ты супер!», финал: Владимир Скрипаль

      Сергей Лазарев в полуфинале посоветовал Володе Скрипалю быть немного понаглее на сцене. Мальчик действительно приобрел уверенность в себе. Но дело не только в совете судьи. Просто чего бояться участнику, за которого болеет сам прославленный боец ММА Джефф Монсон?

      В финале Владимир Скрипаль выступил в дуэте с Сергеем Лазаревым. Такой номер явно должен был помочь юноше окончательно обрести уверенность в себе. Они исполнили песню «В самое сердце».

      Юлианна Караулова призналась, что ей очень понравилось выступление. Также она отметила, что Владимир Скрипаль вырос в творческом плане на проекте. А Игорь Крутой в шутку поздравил Сергея Лазарева с тем, что он искупался в лучах славы Володи Скрипаля.

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