«Ты супер!», финал: Владимир Скрипаль

Сергей Лазарев в полуфинале посоветовал Володе Скрипалю быть немного понаглее на сцене. Мальчик действительно приобрел уверенность в себе. Но дело не только в совете судьи. Просто чего бояться участнику, за которого болеет сам прославленный боец ММА Джефф Монсон?
В финале Владимир Скрипаль выступил в дуэте с Сергеем Лазаревым. Такой номер явно должен был помочь юноше окончательно обрести уверенность в себе. Они исполнили песню «В самое сердце».
Юлианна Караулова призналась, что ей очень понравилось выступление. Также она отметила, что Владимир Скрипаль вырос в творческом плане на проекте. А Игорь Крутой в шутку поздравил Сергея Лазарева с тем, что он искупался в лучах славы Володи Скрипаля.
Юлианна Караулова призналась, что ей очень понравилось выступление. Также она отметила, что Владимир Скрипаль вырос в творческом плане на проекте. А Игорь Крутой в шутку поздравил Сергея Лазарева с тем, что он искупался в лучах славы Володи Скрипаля.
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