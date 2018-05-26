«Ты супер!», финал: Вера Ярошик

«Разорвала душу в клочья», «мурашки табунами» — такие комментарии зрители оставляли под видеозаписями выступлений участницы из Белоруссии Веры Ярошик. В финале девушка в очередной раз продемонстрировала на сцене свое мастерство. Волнение у нее вызвало только то, что ей пришлось выступать вместе со звездой.
Вера Ярошик вместе с Русланом Алехно исполнили лиричную композицию «Зачарованная». Необычный дуэт с легкостью покорил зрительский зал.
Игорь Крутой отметил, что их выступление было полноценным дуэтом. Он остался очень доволен их звучанием. Сергей Лазарев назвал исполнение прекрасным и заявил, что Вера с Русланом создали для зрителей удивительную атмосферу. Он подчеркнул, что Вера — целеустремленный человек, который хочет развиваться и идти дальше.
Юлианна Караулова с удовольствием отметила, что Вера очень красивая, при этом очень скромная, что является редким сочетанием. Она пожелала участнице не зазнаться и сохранить свое очарование. А Виктор Дробыш сказал, что в поддержку землячки привел на выступление своего отца.
Игорь Крутой отметил, что их выступление было полноценным дуэтом. Он остался очень доволен их звучанием. Сергей Лазарев назвал исполнение прекрасным и заявил, что Вера с Русланом создали для зрителей удивительную атмосферу. Он подчеркнул, что Вера — целеустремленный человек, который хочет развиваться и идти дальше.
Юлианна Караулова с удовольствием отметила, что Вера очень красивая, при этом очень скромная, что является редким сочетанием. Она пожелала участнице не зазнаться и сохранить свое очарование. А Виктор Дробыш сказал, что в поддержку землячки привел на выступление своего отца.
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