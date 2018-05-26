Ты супер! <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! 6+
    •  
    «Ты супер!», финал: Вера Ярошик. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», финал: Вера Ярошик

    «Ты супер!», финал: Вера Ярошик

    комментировать
    «Ты супер!», финал: Вера Ярошик

    «Ты супер!», финал: Вера Ярошик

    «Ты супер!», финал: Вера Ярошик

      «Разорвала душу в клочья», «мурашки табунами» — такие комментарии зрители оставляли под видеозаписями выступлений участницы из Белоруссии Веры Ярошик. В финале девушка в очередной раз продемонстрировала на сцене свое мастерство. Волнение у нее вызвало только то, что ей пришлось выступать вместе со звездой.

      Вера Ярошик вместе с Русланом Алехно исполнили лиричную композицию «Зачарованная». Необычный дуэт с легкостью покорил зрительский зал.

      Игорь Крутой отметил, что их выступление было полноценным дуэтом. Он остался очень доволен их звучанием. Сергей Лазарев назвал исполнение прекрасным и заявил, что Вера с Русланом создали для зрителей удивительную атмосферу. Он подчеркнул, что Вера — целеустремленный человек, который хочет развиваться и идти дальше.

      Юлианна Караулова с удовольствием отметила, что Вера очень красивая, при этом очень скромная, что является редким сочетанием. Она пожелала участнице не зазнаться и сохранить свое очарование. А Виктор Дробыш сказал, что в поддержку землячки привел на выступление своего отца.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru